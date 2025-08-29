به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده عصر پنجشنبه ششم شهریور در مراسم آغاز هم‌زمان احداث ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در مدرسه در دست تخریب و بازسازی شهید مدنی قم، بر اهمیت مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خیرین قم نمونه‌ای درخشان از ایمان و تعهد اجتماعی هستند، اظهار داشت: دست همه خیرین را به نشانه احترام می‌بوسم و این حرکت‌های ماندگار در احداث و بازسازی مدارس، افتخاری بزرگ برای استان است.

رفیع‌زاده با اشاره به نام‌گذاری هفته دولت به یاد شهیدان رجایی و باهنر، افزود: این ایام به‌عنوان نماد خدمت صادقانه به مردم شناخته می‌شود و احداث مدارس جدید می‌تواند ادامه همان مسیر ارزشمند باشد که شهیدان فرهنگ و آموزش پایه‌گذار آن بودند.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: رئیس‌جمهور همواره آموزش و پرورش را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و هفته‌ای نیست که بدون تشکیل جلسه در این حوزه بگذرد؛ به همین دلیل بیشترین مجوزهای استخدامی در دولت چهاردهم به آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مهرماه امسال هیچ کلاسی بدون معلم آغاز نخواهد شد و این موضوع به‌عنوان یک تعهد قطعی از سوی دولت دنبال می‌شود.

رفیع‌زاده در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم قم در هفته دولت، خاطرنشان کرد: طرح‌های امروز نماد همدلی مسئولان و خیرین در مسیر توسعه آموزش و تربیت نسل آینده کشور است و این سرمایه‌گذاری معنوی و مادی، ثمرات ماندگاری برای استان و کشور به همراه خواهد داشت.

