رئیس سازمان اداری و استخدامی:

مهرماه امسال هیچ کلاسی بدون معلم آغاز نخواهد شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه بیشترین مجوزهای استخدامی دولت چهاردهم برای آموزش و پرورش است، گفت: هدف ما از صدور مجوزهای استخدام آموزش و پرورش اینست که مهرماه امسال هیچ کلاسی بدون معلم آغاز نشود لذا این موضوع را به‌عنوان یک تعهد از سوی دولت دنبال می‌کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده عصر پنجشنبه ششم شهریور در مراسم آغاز هم‌زمان احداث ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در مدرسه در دست تخریب و بازسازی شهید مدنی قم، بر اهمیت مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد. 

وی با بیان اینکه خیرین قم نمونه‌ای درخشان از ایمان و تعهد اجتماعی هستند، اظهار داشت: دست همه خیرین را به نشانه احترام می‌بوسم و این حرکت‌های ماندگار در احداث و بازسازی مدارس، افتخاری بزرگ برای استان است. 

رفیع‌زاده با اشاره به نام‌گذاری هفته دولت به یاد شهیدان رجایی و باهنر، افزود: این ایام به‌عنوان نماد خدمت صادقانه به مردم شناخته می‌شود و احداث مدارس جدید می‌تواند ادامه همان مسیر ارزشمند باشد که شهیدان فرهنگ و آموزش پایه‌گذار آن بودند. 

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: رئیس‌جمهور همواره آموزش و پرورش را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و هفته‌ای نیست که بدون تشکیل جلسه در این حوزه بگذرد؛ به همین دلیل بیشترین مجوزهای استخدامی در دولت چهاردهم به آموزش و پرورش اختصاص یافته است. 

وی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مهرماه امسال هیچ کلاسی بدون معلم آغاز نخواهد شد و این موضوع به‌عنوان یک تعهد قطعی از سوی دولت دنبال می‌شود. 

رفیع‌زاده در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم قم در هفته دولت، خاطرنشان کرد: طرح‌های امروز نماد همدلی مسئولان و خیرین در مسیر توسعه آموزش و تربیت نسل آینده کشور است و این سرمایه‌گذاری معنوی و مادی، ثمرات ماندگاری برای استان و کشور به همراه خواهد داشت.

