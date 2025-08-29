خبرگزاری کار ایران
بقائی:

اقدام ضدایرانی اروپا تبعیت از دستور آمریکاست

اقدام ضدایرانی اروپا تبعیت از دستور آمریکاست
کد خبر : 1679517
​سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت که «اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه ایران، تبعیت از دستور طرف ناقض برجام است».

به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با زیر سوال بردن استقلال و «اعتبار» سه کشور اروپایی به‌عنوان «طرف‌های مذاکراتی» نوشت: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ترجمان مفهوم «شریک مذاکراتی معتبر» درنظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد است که به‌موجب آن زور موجد حق است و «ناقض بزرگ» قواعد بازی را دیکته می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه نوشت: تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه برمبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه همانطور که «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۲۸ اوت اعنراف کرده است، بر مبنای دستورالعمل رئیس‌جمهور آمریکا وفق یادداشت ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ است، طرفی که عضو برجام نیست، بزرگترین ناقض و تخریب‌کننده برجام بوده واز ۲۰۱۸ به‌صورت یکجانبه از برجام خارج شد و موجب شکل‌گیری زنجیره‌ای ازحوادث نامطلوب تا به امروز شده است.

