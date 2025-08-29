رفع محرومیت از سیستان و بلوچستان، اولویت دولت است

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه با تشریح دستاورد‌ها و برنامه‌های سفر ۲ روزه خود به سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در این سفر از پروژه‌های مهم زیرساختی، عمرانی و صنعتی در شهرستان‌های چابهار، کنارک و زاهدان بازدید شد و راهبرد‌های دولت برای تسریع در روند توسعه استان بررسی شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه‌های حمل‌ونقل در منطقه، خاطرنشان کرد: توسعه کریدور‌های شمال – جنوب و شرق – غرب با محوریت راه‌آهن چابهار – زاهدان که اکنون با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال اجراست، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است. این مسیر ریلی نقش مؤثری در تقویت پیوند‌های تجاری کشور با کشور‌های منطقه ایفا خواهد کرد.

قائم‌پناه با اشاره به طرح‌های صنعتی در دست اجرا، گفت: طرح فولاد مکران با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. پروژه پتروشیمی چابهار نیز با وجود برخی چالش‌های مالی و کمبود انرژی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی در مسیر رفع موانع قرار گرفته و کارخانه روغن‌کشی این شهرستان نیز فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

وی به موضوع مسکن و خدمات آموزشی در سیستان و بلوچستان پرداخت و افزود: احداث و تجهیز ۹۱۹ واحد مسکونی و ۵۶۰ کلاس درس در دستور کار قرار داشته و هم‌اکنون آماده افتتاح است. همچنین ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی چابهار، به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت در حوزه عدالت اجتماعی دنبال می‌شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه سهم سیستان و بلوچستان از تعهدات مالی دولت در سفر‌های استانی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود، اظهار داشت: از مجموع ۳۰۴ هزار میلیارد تومان تعهد دولت، تاکنون ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان به استان تخصیص یافته است و این روند تا تحقق بخش عمده‌ای از نیاز‌های زیرساختی منطقه ادامه خواهد داشت.

وی با تجلیل از روحیه همبستگی و مشارکت مردم سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در دوره تنش‌های اخیر، تصریح کرد: سرمایه اجتماعی موجود در این استان، پشتوانه‌ای ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای به‌شمار می‌رود.

قائم پناه با اشاره به ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان در حوزه انرژی‌های نو، بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند توسعه تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم با رویکرد صداقت در گزارش‌دهی و اعمال تبعیض مثبت، مصمم به تحقق توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و کاهش محرومیت در این استان است.