میرسلیم در گفتوگو با ایلنا:
باید به دولت در زمینه تحقق برنامههایش کمک کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نظر من در این شرایط باید به دولت کمک کرد تا در زمینه تحقق برنامههایش که متعدد هم هست و برخی از آنها جنبه اقتصادی دارد و برخی دیگر جنبه فرهنگی و آموزشی و برخی جنبه فنی دارند، موفق باشد.
سید مصطفی میرسلیم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد دولت در طول یکسال گذشته و حمله تندروها به رئیس جمهور علیرغم تاکید رهبری بر حمایت از دولت گفت: به نظر من، نباید عملکرد دولت را مستقل از شرایط موجود در نظر بگیریم؛ چراکه هر موضوعی را که بررسی میکنیم باید فضایی که وجود دارد را هم در نظر بگیریم و آن موضوع را در آن فضا مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: وقتی دولت چهاردهم شروع به کار کرد، شرایط ما شرایط سختی بود و آسان نبود. آقای پزشکیان نظرات معتدل و مناسبی داشت که میشد به آنها امیدوار بود و هنوز هم امیدواریم که انشاءالله آن چیزهایی که در هنگام تبلیغات انتخاباتی وعده داده شده، به اجرا درآید.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس جمهور کوشش خود را شروع کرده و با توجه به مجموعه مشکلات و شرایط سختی که وجود داشت و همچنین اضافه شدن جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر این مشکلات اما دولت توانسته است شخصیت خود را سرپا نگه دارد و متزلزل نشود. این برای پیشبرد فعالیتهای مختلف اجرایی کشور بسیار اهمیت دارد و من این موضوع را تمجید میکنم.
میرسلیم ادامه داد: اما آیا در این مدت یکسال دولت توانسته است آنچه که برای آن برنامه ریزی کرده بود و به آن اعتقاد داشت را محقق کند؟ این یک بحث دیگر است که باید با دقت بررسی کرد و به نظر من در این شرایط باید به دولت کمک کرد تا در زمینه تحقق این برنامهها که متعدد هم هستند و برخی از آنها جنبه اقتصادی دارد و برخی دیگر جنبه فرهنگی و آموزشی دارد و برخی جنبه فنی دارد، موفق باشد.
وی تاکید کرد: من فکر میکنم که در حال حاضر اگر دولت در زمینه استحکام اعتماد عمومی گام بردارد و با آگاهیرسانی مناسب به مردم جلب نظر مردم را داشته باشد، میتواند از همکاری خوب بهرهمند شود، تا برنامههای مهمی را که در نظر دارد، به اجرا بگذارد. این برنامهها ساده نیستند و ابتدا سختی و پیچیدگی دارند، اما با تحمل آنها در نهایت نتایجی خواهیم داشت که به نفع عامه مردم است. هرچند که ممکن است عدهای متضرر شوند اما اشکالی ندارد، نکته مهم این است که عامه مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.