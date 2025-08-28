خبرگزاری کار ایران
اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند
کد خبر : 1679394
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پیامی نوشت: اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند: یا از پیش‌نویس قطعنامه روسیه-چین حمایت کنند یا پیامدهای سنگینی را رقم بزنند.

به گزارش ایلنا،   نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به اقدام ضد ایرانی سه کشور اروپایی عضو برجام و ارائه «اعلامیه فعال سازی اسنپ بک» گفت: اعضای شورای امنیت در یک لحظه سرنوشت‌ساز قرار دارند: یا از پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین برای تمدید فنی و دیپلماسی حمایت کنند، یا با فعال کردن مکانیزم «اسنپ‌بک» پیامدهای جدی ایجاد کنند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود: واکنش سه کشور اروپایی (E۳) به این پیش‌نویس، در نهایت نشان خواهد داد که آیا آن‌ها واقعا به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را تشدید می‌کنند.

سه کشور اروپایی عضو برجام که تاکنون به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام عمل نکرده اند، صبح امروز (پنجشنبه به وقت محلی، «ابلاغیه» فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به شورای امنیت ارسال کردند.

