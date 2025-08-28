قالیباف:
طرح کالابرگ الکترونیک بدون معطلی اجرا شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با تایکد بر لزوم اجرای بدون معطلی طرح کالابرگ الکترونیک، گفت: اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک میتواند آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اینجانب به عنوان کسی که از بحث های کارشناسی و برنامههای موجود، مطلع و شاهد تلاشهای دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض میکنم، گرچه نقدهای بعضاً جدی به برخی عملکردها در دستگاه های اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامههای عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن میتوان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.
یکی از این برنامهها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که میتواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری میپردازند و پرداخت مابهالتفاوت آن با قیمت های بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری می کنند.
گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامیاش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند.
در این زمینهها بحثهای کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از طرحهای عملیاتی آماده اجراییشدن است و قوه مجریه با جدیت درتلاش است تا زمینهٔ اجرایی شدن آنها را فراهم کند. اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامهها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.»