استقلال فکری دولتِ استرالیا می توانست چراغ راهی برای حفظ روابط با ایران باشد
سفیر پیشین ایران در استرالیا نوشت: بی تردید، داشتن استقلال در تفکر و خط مشی های عملی و درک صحیح و درایت کافیِ تصمیم گیرانِ دولتِ میزبان می توانست چراغ راهی برای آنان در قدرشناس بودن نسبت به برخورداری و حفظ روابط با کشور مستقل و نظام مقتدر ایران باشد. مع الاسف، در عمل نتیجه ای غیر از این رقم خورد.
به گزارش ایلنا، احمد صادقی سفیر پیشین ایران در استرالیا هنگام ترک سفارت ایران در این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
هستم اگر می روم، گر نروم نیستم.
یوسفِ گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور ؛
اینک که با پایان یافتن ۲ سال و اندی ماموریت پیروزمندانه و سرشار از دستاوردهای مثبت در کسوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور استرالیا، به سوی معشوقم، کشور عزیز و سربلند ایران عازم هستم، از عملکرد موفق صورت پذیرفته در دوره سفارت ام، بویژه در ارتقاء خدمت به هموطنان عزیز ایرانی مقیمِ این کشور ، خداوند سبحان را شاکرم.
درک اینجانب طی این دوره ماموریت از مشرب ملتِ استرالیا، آگاهی، آزادمنشی و عدالت جوئی در آنان بویژه در عطف توجه به احقاق حقوق ملت فلسطین علیه اشغال گری، آپارتاید و نسل کشی رژیم نامشروع اسراییل در دو سال اخیر بوده است.
امروز صبح، در آستانه عزیمت، آخرین وداع خود را با خبرنگاران و اصحاب رسانه های استرالیا انجام دادم.
آینده ای موفق و سرشار از سربلندی برای دولت و ملتِ ایران و استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم.
در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم
سرزنشها گر کُنَد خارِ مُغیلان غم مخور
ما زِ بالائیم و بالا می رویم
خدانگهدار