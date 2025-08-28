خبرگزاری کار ایران
حجت‌الاسلام قدیانی:

خانواده‌های معظم شهدا ستون‌‌ استوار ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند

دادستان انتظامی قضات کشور در سفر به جزیره خارگ با خانواده شهید والامقام درودگاهی دیدار کرد و گفت: شهیدان با ایثار و جانفشانی، استقلال و امنیت کشور را تضمین کردند و خانواده‌های معظم شهدا ستون‌های استواری هستند که ارزش‌های انقلاب اسلامی بر دوش آنان پایدار مانده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات کشور، در نخستین برنامه سفر خود به جزیره خارگ، با حضور در گلزار مطهر شهدا، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کرد.

وی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه شهیدان سرمایه‌های جاویدان کشور و حافظان عزت و استقلال ایران هستند، گفت: هر گام ما در مسیر خدمت به مردم باید با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت باشد و شهدا با خون خود امنیت امروز کشور را رقم زدند و ما وظیفه داریم در همه عرصه‌ها پاسدار راه و اندیشه آنان باشیم.

دادستان انتظامی قضات کشور با اشاره به جایگاه ویژه خارگ در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: گلزار شهدای خارگ یادآور مقاومت مردمی است که در خط مقدم جنگ ایستادند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

در ادامه سفر، حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمؤمنین (ع) خارگ حضور یافت و طی سخنانی این جزیره را نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران توصیف کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخی خارگ در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در آن سال‌ها، دشمن با همه توان نظامی خود این جزیره را هدف قرار داد، زیرا خارگ شاهرگ حیاتی صادرات نفت کشور بود، اما مردم خارگ با صبوری و رشادت، ایستادگی کردند و نشان دادند که مقاومت تنها یک شعار نیست، بلکه حقیقتی زنده و جاری در زندگی آنان است.

دادستان انتظامی قضات افزود: خانه‌ها و تأسیسات خارگ بار‌ها زیر آتش دشمن قرار گرفت، اما مردم این دیار خم به ابرو نیاوردند. آنان با کمترین امکانات در کنار رزمندگان ایستادند و اجازه ندادند چرخه حیاتی کشور متوقف شود. این فداکاری خارگ را به نماد استقامت ملی تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: فرهنگ مقاومت مردم خارگ محدود به دوران جنگ نبود، بلکه امروز نیز می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان در برابر جنگ‌های اقتصادی و فرهنگی دشمنان باشد.

دادستان انتظامی قضات کشور در ادامه برنامه‌های خود با حضور در منزل دختر شهید والامقام درودگاهی، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید و سایر شهیدان جزیره خارگ، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با قدردانی از صبوری و استقامت خانواده‌های شهدا گفت: خانواده‌های معظم شهدا ستون‌های استواری هستند که ارزش‌های انقلاب اسلامی بر دوش آنان پایدار مانده است و تکریم آنان تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه تکلیفی الهی، انسانی و انقلابی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی افزود: شهیدان با ایثار و جانفشانی، استقلال و امنیت کشور را تضمین کردند و خانواده‌های آنان امروز پرچمداران صبر و ایثارند. خدمت به این خانواده‌ها در حقیقت ادامه خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهیدان است.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کرد: حضور در خانه‌های شهدا برای ما یادآور مسئولیت‌های سنگینی است که در قبال مردم و انقلاب بر دوش داریم و دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند بیش از گذشته در خدمت خانواده‌های شهدا و در مسیر دفاع از آرمان‌های شهیدان گام بردارد.

 

