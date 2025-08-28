به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات کشور، در نخستین برنامه سفر خود به جزیره خارگ، با حضور در گلزار مطهر شهدا، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کرد.

وی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه شهیدان سرمایه‌های جاویدان کشور و حافظان عزت و استقلال ایران هستند، گفت: هر گام ما در مسیر خدمت به مردم باید با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت باشد و شهدا با خون خود امنیت امروز کشور را رقم زدند و ما وظیفه داریم در همه عرصه‌ها پاسدار راه و اندیشه آنان باشیم.

دادستان انتظامی قضات کشور با اشاره به جایگاه ویژه خارگ در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: گلزار شهدای خارگ یادآور مقاومت مردمی است که در خط مقدم جنگ ایستادند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

در ادامه سفر، حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمؤمنین (ع) خارگ حضور یافت و طی سخنانی این جزیره را نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران توصیف کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخی خارگ در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در آن سال‌ها، دشمن با همه توان نظامی خود این جزیره را هدف قرار داد، زیرا خارگ شاهرگ حیاتی صادرات نفت کشور بود، اما مردم خارگ با صبوری و رشادت، ایستادگی کردند و نشان دادند که مقاومت تنها یک شعار نیست، بلکه حقیقتی زنده و جاری در زندگی آنان است.

دادستان انتظامی قضات افزود: خانه‌ها و تأسیسات خارگ بار‌ها زیر آتش دشمن قرار گرفت، اما مردم این دیار خم به ابرو نیاوردند. آنان با کمترین امکانات در کنار رزمندگان ایستادند و اجازه ندادند چرخه حیاتی کشور متوقف شود. این فداکاری خارگ را به نماد استقامت ملی تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: فرهنگ مقاومت مردم خارگ محدود به دوران جنگ نبود، بلکه امروز نیز می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان در برابر جنگ‌های اقتصادی و فرهنگی دشمنان باشد.

دادستان انتظامی قضات کشور در ادامه برنامه‌های خود با حضور در منزل دختر شهید والامقام درودگاهی، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید و سایر شهیدان جزیره خارگ، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با قدردانی از صبوری و استقامت خانواده‌های شهدا گفت: خانواده‌های معظم شهدا ستون‌های استواری هستند که ارزش‌های انقلاب اسلامی بر دوش آنان پایدار مانده است و تکریم آنان تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه تکلیفی الهی، انسانی و انقلابی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی افزود: شهیدان با ایثار و جانفشانی، استقلال و امنیت کشور را تضمین کردند و خانواده‌های آنان امروز پرچمداران صبر و ایثارند. خدمت به این خانواده‌ها در حقیقت ادامه خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهیدان است.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کرد: حضور در خانه‌های شهدا برای ما یادآور مسئولیت‌های سنگینی است که در قبال مردم و انقلاب بر دوش داریم و دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند بیش از گذشته در خدمت خانواده‌های شهدا و در مسیر دفاع از آرمان‌های شهیدان گام بردارد.

