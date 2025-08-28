به گزارش ایلنا، علی‌محمد نائینی امروز ششم شهریور در دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور با شعار«استاد بسیجی؛ اتحاد مقدس، استقلال ملی، ایران قوی» که در مجتمع امامت مشهد برگزار شد، در تشریح ابعاد جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در هیچ جنگی پیروزی به آسانی به دست نمی‌آید. هر نبرد ابعاد فنی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، تاکتیکی و راهبردی دارد و معیار اصلی پیروزی یا شکست، تحقق اهداف سیاسی است. در جنگ‌های مدرن، شاخص پیروزی تحمیل اراده بر دشمن است.

وی با مرور بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی، تأکید کرد: طرح‌های براندازی علیه جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است؛ از کودتای هایزر در بهمن ۵۷ و حمله گروه‌های وابسته به سفارت آمریکا، تا عملیات طبس، کودتای نقاب در پایگاه شهید نوژه، شورش‌های ضدانقلاب، ترورهای منافقین و ده‌ها سناریوی مشابه که همگی با رهبری امام خمینی(ره) و مقاومت مردم شکست خورد.

سخنگوی سپاه، جنگ‌های تحمیلی هشت‌ ساله و ۱۲ روزه را دارای شباهت‌ها و تفاوت‌های مهمی دانست و بیان کرد: هر دو جنگ ماهیتی نیابتی داشتند، هدف اصلی براندازی و تجزیه ایران بود، اصل غافلگیری در طراحی دشمن لحاظ شده بود و در هر دو مقطع ایران در مقابل یک جبهه جهانی ایستاد. اما جنگ هشت‌ ساله مبتنی بر نیروی زمینی و انسانی بود، اما جنگ اخیر عمدتاً بر قدرت هوایی، موشکی و فناوری‌های نوین تمرکز داشت.

نائینی افزود: همچنین در جنگ هشت‌ ساله یک سال طول کشید تا ایران توانست سازمان رزم خود را بازیابی کند، اما در جنگ اخیر تنها چند ساعت پس از حمله دشمن، پاسخ قاطع و بازدارنده داده شد. این نشان‌دهنده جهش بزرگ در توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است. نظرسنجی‌های معتبر جهانی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد افکار عمومی منطقه و بیش از ۸۰ درصد مردم ایران، کشور را پیروز جنگ می‌دانند. دشمن نتوانست هیچ‌یک از اهداف راهبردی خود از جمله جداسازی مردم از حاکمیت را محقق کند. برعکس، انسجام ملی تقویت شد.

وی اضافه کرد: در جنگ اخیر، با وجود تحریم‌ها و فشارها، اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشد، قیمت‌ها ثابت ماند و زندگی روزمره ادامه یافت و زنجیره فرماندهی، کنترل و پاسخگویی به سرعت حفظ و اجرا شد. حتی با وجود شهادت برخی فرماندهان، عملیات‌ها بدون وقفه ادامه یافت و بیش از ۱۲۰ کشور و سازمان بین‌المللی اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

سخنگوی سپاه در تشریح سه عامل اصلی پیروزی ایران در جنگ با رژیم صهیونیستی، عنوان کرد: آنچه بارها در تاریخ انقلاب از طبس تا فتح خرمشهر تکرار شده، این بار نیز آشکار شد. همچنین رهبر انقلاب با مدیریت شوک اولیه، صدور فرمان پاسخ قاطع و تقویت روحیه ملی، معادله قدرت را تغییر دادند. نهایتا ایستادگی، وفاداری و آستانه تحمل بالای ملت ایران مانع تحقق اهداف دشمن شد.

نائینی با اشاره به اینکه ارتش آمریکا در سال ۲۰۲۵ با بودجه‌ای معادل ۸۵۱ میلیارد دلار، سه هزار و ۵۳۸ جنگنده و بیش از پنج هزار کلاهک هسته‌ای، بزرگ‌ترین ارتش جهان است، گفت: با این وجود، ایران توانست در مقابل چنین قدرتی بایستد و پیروز شود. این خود بزرگ‌ترین دلیل بر اقتدار جمهوری اسلامی است.

وی تأکید کرد: پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه صرفاً یک دستاورد نظامی نبود، بلکه پیروزی در عرصه افکار عمومی، اهداف سیاسی، ثبات اجتماعی و اقتصادی در سطح بین‌المللی بود. رسالت امروز ما، تثبیت این روایت و جلوگیری از تحریف آن است؛ همان‌گونه که رهبر انقلاب درباره دفاع مقدس هشدار دادند. این جنگ نیز همچون جنگ هشت‌ ساله، به مرور روایت خواهد شد، اما آنچه قطعی است، شکست دشمن و سربلندی ملت ایران است. جنگ ادراکی و روایت‌سازی پس از جنگ اهمیت زیادی دارد و جامعه نخبگی، رسانه‌ها و مراکز علمی باید در تثبیت روایت پیروزی ایران مشارکت داشته باشند.

سخنگوی سپاه با تاکید بر دقت و کامل بودن اهداف سپاه در برابر دشمن، اظهار کرد: عملیات‌های اطلاعاتی در داخل رژیم توانست بسیاری از ابهامات موجود را برطرف و بانک اطلاعاتی سپاه را کامل‌تر کند. این بانک در موفقیت حملات موشکی و پهپادی بسیار مؤثر بود و یکی از دلایل اصلی شکست دشمن در جنگ، ناکامی اطلاعاتی آن‌ها بوده است.

نائینی با اشاره به موفقیت عملیات‌های سپاه در کشف و خنثی‌سازی شبکه‌های تروریستی و قاچاق سلاح در تبریز، مازندران، اصفهان و مناطق دیگر، گفت: این اقدامات نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از حملات دشمن داشت. اکثر سران ضدانقلاب قبل از آغاز جنگ دستگیر شده و در طول ۱۲ روز جنگ، هیچ مورد عملیات تروریستی توسط گروه‌های سازماندهی‌شده رخ نداد.

وی به جزئیات گسترده برنامه‌ریزی دشمن اشاره کرد و ادامه داد: ضدانقلاب از پیش تقسیم کار کرده و عملیات‌های تروریستی از شمال غرب، جنوب شرق و حتی داخل عراق و پاکستان برای تهران برنامه‌ریزی شده بود، اما تمامی این طرح‌ها خنثی شد. همچنین ما موفقیت‌های ویژه‌ای در مقابله با بزرگ‌ترین قاچاقچیان سلاح در اقلیم عراق و پاکستان و عملیات علیه منافقین به دست آوردیم.

