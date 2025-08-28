این هفته در کمیسیون آموزش صورت میگیرد؛
رسیدگی به طرح شفافیت دریافت و هزینه کرد کمکهای مردمی در مدارس دولتی
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در هفته آینده، برنامهای فشرده برای بررسی لوایح و طرحهای مرتبط با شفافیت مدارس، توسعه دانشگاهها و نظارت بر منابع قانون جهش تولید دانشبنیان دارد.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
-روز سهشنبه (۱۱ شهریور ماه)؛
در کنار نشست هیات رئیسه کمیسیون، اعضای کمیسیون به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس «دانشگاه بینالمللی مبارزه با فساد» به عنوان یک سازمان بینالمللی خواهند پرداخت و همچنین طرح ساماندهی و شفافیت در دریافت و نحوه هزینهکرد کمکهای مردمی در مدارس دولتی نیز مورد رسیدگی قرار میگیرد.
گفتنی است؛ در همان روز سهشنبه، در کمیته بهرهوری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان، گزارش مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، خزانهداری کل کشور، وزارت نیرو و دیوان محاسبات درباره تحقق و تخصیص منابع درآمدی قانون جهش تولید دانشبنیان و بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ارائه و بررسی خواهد شد.
- روز چهارشنبه (۱۲ شهریور ماه)؛
کارگروه مشترک کمیته آموزش عالی و کمیته دانشبنیان نیز طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» را با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط مورد بررسی قرار خواهند داد.