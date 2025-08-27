دیدار سفیر ایران در ژاپن با وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه مناسبات فیمابین ایران و ژاپن، بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای روابط در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتباطات مردم با مردم تاکید کرد.