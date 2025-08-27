خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سفیر ایران در ژاپن با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر ایران در ژاپن با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1679072
لینک کوتاه کپی شد.

پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن با سید عباس عراقچی دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و ژاپن ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و ژاپن ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه مناسبات فیمابین ایران و ژاپن، بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای روابط در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتباطات مردم با مردم تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور