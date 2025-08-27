دیدار سفیر ایران در ژاپن با وزیر امور خارجه
پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن با سید عباس عراقچی دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و ژاپن ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و ژاپن ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه مناسبات فیمابین ایران و ژاپن، بر اهمیت استفاده از همه ظرفیتها برای ارتقای روابط در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتباطات مردم با مردم تاکید کرد.