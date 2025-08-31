پیمان جبلی رییس صدا و سیما در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با نقدهایی که در بیانیه اخیر صدا و سیما در خصوص اظهارات رییس جبهه اصلاحات صادر شده بود، تصریح کرد: یکی از نقدی‌هایی که به بیانیه صدا و سیما در یکی از سایت‌ها منتشر شده بود، مشاهده کردم. روابط عمومی صدا و سیما پاسخی جامع و کامل نسبت به آن مطلب منتشر شده، ارائه داد. به نظر می‌رسد آن مطلب جامع است و اگر به آن مراجعه فرمایید، پاسخ سوالات شما در آنجا موجود است.

ما به هیچ وجه از توهین و تعریض به اشخاصی که در نظام تعریف شده‌اند، حمایت نمی‌کنیم

وی ادامه داد: در این نقد به برخی از موارد اشاره شده بود. از جمله اینکه برخی از میهمانان، سخنان ضد وحدت را در آنتن مطرح می‌کنند و اشاره‌هایشان به مواردی است که اخیراً مطرح شده بود و در آنجا توضیحاتی ارائه شد. در اطلاعیه روابط عمومی تأکید شده که ما به هیچ وجه از توهین و تعریض به اشخاصی که در نظام تعریف شده‌اند، حمایت نمی‌کنیم و به میهمانان و مجریان هم تذکر داده‌ایم. این مورد مورد تأیید ما نیست و شاهد بر این موضوع هم بازپخش این برنامه است که با حذف اسامی انجام شد.

از افرادی دعوت کردیم به صدا و سیما که خودشان نیامدند

رییس صدا و سیما در توضیح نحوه دعوت مهمان‌ها به برنامه‌های تلویزیونی عنوان کرد: دلیل دیگری که به آن پرداخته شده بود، بحث دعوت از چهره‌ها بود که توضیح دادیم. ما تلاش کردیم چهره‌های متنوعی که چه در جنگ و چه بعد از آن دعوت شده‌اند، از تمام جریانات و گرایش‌های سیاسی باشند و در صدا و سیما حضور داشته باشند. ممکن است برخی از افراد می‌خواستند حضور داشتند، اما در نهایت حضور پیدا نکردند یا از آن‌ها دعوت شده و حضور نیافته باشند.

رویه رسانه ملی در تمام دوره‌ها، حفظ وحدت بین مذاهب شیعه و سنی بوده است

جبلی عنوان کرد: نکته دیگری که به نظر می‌رسد مطرح شده بود، اظهارات توهین‌آمیز به مقدسات اهل سنت بود که در آنجا توضیح داده شد که این رویه رسانه ملی نه تنها در این دوره، بلکه در تمام دوره‌ها، حفظ وحدت بین مذاهب شیعه و سنی بوده است. آن اتفاق یک خطای مشهود بود که با آن برخورد شد.

کسانی که به مقدسات اهل سنت توهین کردند به مراجع قضایی معرفی شدند

وی افزود: عوامل برنامه قبل از اینکه موضوع رسانه‌ای شود، به مراجع قضایی معرفی شدند و عزل شدند و با آن‌ها برخورد انضباطی صورت گرفت. این برخورد صدا و سیما نشان‌دهنده آن است که آن خطا خلاف سیاست‌های صدا و سیما بوده است. لذا به نظر می‌رسد پاسخ روابط عمومی به موارد مطرح شده، کامل بوده است. اگر مراجعه فرمایید، آنجا کامل تر است.

