وی در این جلسه به بیان شرایط کشور در مرحله‌ قطع آتش با دشمن پرداخت و مسئله‌ همبستگی ملی را یک مسئله‌ بسیار مهم برای بازدارندگی کشور برشمرد و بیان کرد: موضوع همبستگی ملی به هیچ عنوان یک موضوع حاشیه‌ای نیست و رکن مهم و اساسی کشور است، به شکلی که یکی از شخصیت‌های برجسته‌ دنیا به من در جلسه‌ای گفت که در ماجرای جنگ ۱۲ روزه، دنیا هم‌بستگی ملی ایرانیان را دید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با بیان این مسئله که حفظ همبستگی ملی، امروز نیازمند مجاهدت است، علت اقداماتی که برخی برای برهم زدن یک‌دستگی میان مردم انجام می‌دهند را خطای محاسباتی عنوان کرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: برخی امروز فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و می‌خواهند جامعه را از یک‌دستگی دربیاورند. اختلاف نظر در روش‌ها و راه‌حل‌ها امری طبیعی است، اما برجسته‌سازی اختلاف‌ها در مقطع قطع آتش با دشمن یک خطای راهبردی است.

وی، حفظ تمکن اقتصادی مردم را از ابزارهای اصلی حفظ انسجام ملی دانست و بیان کرد: دولت در جهت تأمین امنیت اقتصادی مردم، تلاش‌های جدی را سامان داد.