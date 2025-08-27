کشوری در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد؛
تشریح عملکرد اجلاسیه اول کمیسیون اصل نود/ هزار و ۶۰۹ شکایت واصل و ۷۲۵ پرونده در حال رسیدگی است
عضو هیات رییسه مجلس در نشستی با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار به ارایه گزارشی از عملکرد یک ساله کمیسیون اصل نود از هزار و ۶۰۹ شکایت واصل، ۱۱ هزار و ۵۰ مورد مکاتبات رسمی کمیسیون و ۷۲۵ پرونده در حال رسیدگی در طول اجلاسیه نخست کمیسیون در دور دوازدهم خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی کشوری نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ و سواد کوه و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز چهارشنبه ۵ شهریور با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته دولت، گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و برای پیشرفت و اعتلای کشور تلاش کنیم.
نایبرئیس کمیسیون اصل نود با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این کمیسیون، گفت: طی این مدت، ۱۶۰۹ شکایت به کمیسیون واصل شده که از این تعداد دستگاهها به ۶۵۷ پرونده پاسخ دادند. جوابهای واصله ۴۰۴۸ مورد و تعداد مکاتبات رسمی کمیسیون ۱۱ هزار و ۵۰ مورد است. در طول یکسال گذشته ۱۰ گزارش کمیسیون اصل نود در صحن علنی قرائت شده و کمیسیون در این مدت ۱۳۱ جلسه برگزار کرده، ۶ مورد نظارت میدانی نیز انجام داده و ۷۲۵ پرونده جاری در حال رسیدگی دارد.
اهم اقدامات و پیگیریهای کمیسیون اصل ۹۰
وی با تشریح مهمترین اقدامات این کمیسیون طی یکسال گذشته، گفت: پیگیری تهیه برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راهها به منظور کاهش تصادفات جادهای، پیگیری اخذ مابهالتفاوت پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از اعضای زنجیره تأمین و توزیع، پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان، پیگیری افزایش کیفیت، غنی سازی و کاهش ضایعات آرد و نان کامل از جمله این اقدامات است. آسیبشناسی مدیریت بحران آب کشور و علل ناترازی برق و گاز و قصور دستگاههای متولی و بررسی قراردادها و پیشرفت طرحهای جمعآوری گازهای مشعل نیز از دیگر اقدامات کمیسیون است.
جمع آوری گازهای فلر و مشعل از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری میکند
وی ادامه داد: طرحهای فرآیندها و پیشرفت گازهای مشعل و فلر در سفر کمیسیون اصل نود به خوزستان پیگیری شد؛ جمع آوری گازهای فلر و مشعل می تواند برای کشور درآمدزایی داشته و از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کند.
کشوری، بررسی روند واگذاری برخی معادن و پیگیری احقاق حقوق مالکانه دولت و بررسی ساماندهی بانکهای ناسالم در حوزه تسهیلات تکلیفی یعنی ازدواج، فرزندآوری، قرضالحسنه و ترک فعلهای بانکی را از دیگر اقدامات کمیسیون اصل نود عنوان و اظهار کرد: پیگیری نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور شامل کشندهها، اتوبوسها و واگنها، بررسی موضوع پدیده فرونشست زمین و پیگیری اجرایی شدن قانون صدور چک و سامانههای مرتبط را به عنوان اقدامات دیگر این کمیسیون برشمرد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود افزود: پیگیری نظارت بر روند اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه مورد نیاز و راهاندازی سامانه نظام جامع حدنگار، بررسی اقدامات و تکالیف قانونی دستگاههای مسئول یکپارچهسازی و تجمیع اراضی زراعی و بررسی آخرین وضعیت سامانه «ستاد» و نحوه پرداخت تسهیلات کلان نیز از جمله اقدامات کمیسیون است.
سفر نظارتی کمیسیون به خوزستان برای بررسی وضعیت ناترازی انرژی
کشوری با تشریح مهمترین اقدامات نظارتی کمیسیون اصل نود، گفت: اعضای کمیسیون سفر نظارتی به استان خوزستان برای بررسی وضعیت ناترازی انرژی، گازهای فلر و بازدید میدانی از پروژه نیمهتمام مترو اهواز داشت که این مترو تبدیل به ویرانهای شبیه لوکیشن فیلمهای ترسناک شده است حال اینکه میلیاردها تومان بیتالمال در آن خرج شده است.
وی با اشاره به سفر نظارتی کمیسیون به استان مازندران، گفت: پیگیری رفع تداخلات اراضی، مقابله با زمینخواری، چالش پسماند، بحران آب و انرژی و نیز بررسی ظرفیت این استان در حوزه پدافند غیرعامل صورت گرفت؛ مازندران سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون مسافر است اما زیرساختهای آن متناسب با این جمعیت نیست.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به مهمترین گزارشهای قرائتشده در صحن علنی، گفت: گزارشی درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، طرح نوسازی ناوگان باری جادهای، اقدامات وزارت اقتصاد در انتشار صورتهای مالی شرکتهای بزرگ در سامانه کدال، عملکرد صندوقهای بازنشستگی در انتشار صحیح اطلاعات، رسیدگی به شکایات در خصوص تدوین سند جامع الگوی کشت، بررسی پروندههای زمینخواری در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در صحن علنی قرائت شده است.
وی افزود: گزارشهایی درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها نیز قرائت شده است. کمیسیون اصل ۹۰ با وجود انبوه پروندهها و محدودیتهای ساختاری، تلاش کرده با نظارت میدانی، تهیه گزارشهای تخصصی و پیگیریهای مداوم، هم در صحن علنی و هم در دستگاه قضایی مطالبات مردم را دنبال کند. در ماههای آینده نیز گزارشهای مهمی در حوزه فرونشست زمین، انرژی و معادن در مجلس قرائت خواهد شد.
ورزش، کشاورزی و زیرساختهای مازندران نیازمند توجه فوری است
نماینده قائمشهر در مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات استان مازندارن، گفت: نکاتی در استان مازندران وجود دارد که کمتر به آنها توجه میشود. دلخوشی اصلی جوانان و کودکان ما در این استان، ورزش بهویژه کشتی و رشتههای رزمی است.
امروز بخش زیادی از ملیپوشان کشتی کشور اهل مازندران هستند و هماکنون ۴ کشتیگیر مازندرانی در اردوی تیم ملی برای مسابقات جهانی حضور دارند و شانس قطعی کسب مدال دارند. با وجود این ظرفیت عظیم، استان مازندران حتی یک سالن استاندارد کشتی ندارد.
وی افزود: سالن ۵ هزار نفری که سالها پیش آغاز شد، تنها در حد ستونها باقی مانده و حتی بخشی از سقف آن نیز ریزش کرده است. با وجود آنکه تاکنون بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان برای این پروژه برآورد شده، هیچ اقدام جدی برای تکمیل آن انجام نشده است.
مشکلات کشاورزی و بازار برنج به دلیل نبود سیاستگذاری درست و واردات بیرویه
کشوری در ادامه با اشاره به وضعیت کشاورزی استان گفت: برنجکاران مازندران با وجود سختیها، محصول خود را به ثمر میرسانند اما به دلیل نبود سیاستگذاری درست و واردات بیرویه، متضرر میشوند. قیمت تضمینی برنج برای کشاورز ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان تعیین میشود اما همین محصول در بازار آزاد به دست دلالان تا ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان فروخته میشود. کشاورز باید با حسرت نظارهگر این فاصله قیمتی باشد در حالیکه نهادههای کشاورزی برای کشت دوم را با چند برابر قیمت تهیه میکند. این شرایط ناعادلانه است و نتیجه آن کاهش توان تولید و آسیب جدی به کشاورز داخلی خواهد بود.
وی به مشکلات شالیکوبیها نیز اشاره و اظهار کرد: اگر در فصل برداشت برنج، برق شالیکوبیها برای چند ساعت قطع شود، محصول کشاورز از بین میرود و به نیمدانه تبدیل میشود. چنین خسارتهایی کشاورز را ناامید میکند. این مشکل فقط مربوط به مازندران نیست، بلکه به امنیت غذایی کل کشور مربوط است و باید در قانون بودجه به طور ملی برای آن تدبیر شود.
نایبرئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به پروژههای نیمهتمام گفت: یکی از نمونهها پروژه پل سفید در مسیر فیروزکوه–سوادکوه است که به گلوگاه ترافیکی تبدیل شده و سالهاست نیمهکاره رها شده است. این وضعیت، فشار سنگینی بر مردم و مسافران وارد میکند و ضرورت دارد تکمیل پروژههای نیمهتمام به جای کلنگزنیهای جدید در اولویت قرار گیرد.»
کشوری به کمبود مراکز درمانی مجهز در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: در بسیاری از شهرستانهای حوزه انتخابیه حتی یک بیمارستان استاندارد وجود ندارد. چندی پیش در پی واژگونی یک اتوبوس در جاده سوادکوه، به دلیل نبود بیمارستان مجهز در نزدیکی پلسفید، مصدومان مجبور شدند مسیر طولانی تا قائمشهر را طی کنند. بسیاری از مصدومان در مسیر جان باختند. اگر در همان منطقه یک بیمارستان مجهز وجود داشت، میشد جان این افراد را نجات داد.»
عضو مجمع نمایندگان استان مازندارن گفت: مردم مازندران نجیب و صبور هستند و اغلب بدون مطالبهگری مشکلات خود را تحمل میکنند اما دولت باید برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، حمایت از کشاورزان، توسعه ورزش و ایجاد زیرساختهای درمانی و جادهای توجه ویژهای به این استان داشته باشد. چرا که مازندران علاوه بر مردم بومی، میزبان میلیونها مسافر و گردشگر در طول سال است و مشکلات زیرساختی آن فقط به مردم استان مربوط نمیشود، بلکه بر زندگی همه مسافران نیز اثر میگذارد.