اعلام جرم دادستانی تهران علیه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در پی اظهار برخی ادعاهای خلاف و بدون استناد از سوی یک شخصیت سیاسی در یک برنامه اینترنتی، دادستانی تهران علیه فرد یاد شده اعلام جرم کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از حضور یک شخصیت سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامهای اینترنتی که با اظهار ادعاهایی خلاف همراه بود، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.
در پی تشکیل پرونده برای فرد یاد شده وی به دادستانی احضار شد.