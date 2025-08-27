خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام جرم دادستانی تهران علیه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعلام جرم دادستانی تهران علیه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
کد خبر : 1678992
لینک کوتاه کپی شد.

در پی اظهار برخی ادعا‌های خلاف و بدون استناد از سوی یک شخصیت سیاسی در یک برنامه اینترنتی، دادستانی تهران علیه فرد یاد شده اعلام جرم کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از حضور یک شخصیت سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه‌ای اینترنتی که با اظهار ادعا‌هایی خلاف همراه بود، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

در پی تشکیل پرونده برای فرد یاد شده وی به دادستانی احضار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور