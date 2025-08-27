اعلام جرم دادستانی تهران علیه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از حضور یک شخصیت سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه‌ای اینترنتی که با اظهار ادعا‌هایی خلاف همراه بود، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.

در پی تشکیل پرونده برای فرد یاد شده وی به دادستانی احضار شد.

