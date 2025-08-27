حضور وزیر کشور در منزل خانواده شهید مالک رحمتی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور، در دیدار خانواده شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی همزمان با هفته دولت، با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر این شهید، اظهار داشت: فکر نمی‌کنم در روز برگزاری این مراسم، هیچ کدام از مردم مراغه در خانه مانده باشند.

وی افزود: حضور مردم در مراسم تشییع، نشان‌دهنده زحمات بی‌شمار شهید برای مردم و متقابلاً قدردانی مردم از شهید است. به داشتن چنین همکاری در وزارت کشور افتخار می‌کنیم.

وزیر کشور گفت: امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهیدان باشیم.

خانواده شهید نیز از حضور وزیر کشور قدردانی و به برخی سوابق و مردمداری شهید در استان آذربایجان شرقی اشاره کردند.

