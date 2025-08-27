خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور وزیر کشور در منزل خانواده شهید مالک رحمتی

حضور وزیر کشور در منزل خانواده شهید مالک رحمتی
کد خبر : 1678990
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور به همراه جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه در منزل شهید مالک رحمتی، استاندار فقید آذربایجان شرقی حضور یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور، در دیدار خانواده شهید مالک رحمتی استاندار فقید آذربایجان شرقی همزمان با هفته دولت، با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر این شهید، اظهار داشت: فکر نمی‌کنم در روز برگزاری این مراسم، هیچ کدام از مردم مراغه در خانه مانده باشند.

وی افزود: حضور مردم در مراسم تشییع، نشان‌دهنده زحمات بی‌شمار شهید برای مردم و متقابلاً قدردانی مردم از شهید است. به داشتن چنین همکاری در وزارت کشور افتخار می‌کنیم.

وزیر کشور گفت: امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهیدان باشیم.

خانواده شهید نیز از حضور وزیر کشور قدردانی و به برخی سوابق و مردمداری شهید در استان آذربایجان شرقی اشاره کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور