به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز (چهار شنبه ۵ شهریور ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تشکل‌های مردم نهاد در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت.

وی افزود: چندین مواد از این طرح که به کارگروه تخصصی ارجاع شده بود، مجددا در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دغدغه ها، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مواد ارجاعی بیان کردند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم ادامه داد: از مهمترین موادی که مورد بحث قرار گرفت، مواد ۱۸، ۲۳ و ۲۴ بود که بعد از پیشنهادات نمایندگان به تصویب رسید و برخی مواد نیز به دلیل مشکلات انشایی جهت قانون نویسی بهتر به کارگروه ارجاع شد.

جوکار اضافه کرد: در نشست امروز، نمایندگانی از وزارت کشور و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشتند.

