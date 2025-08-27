خبرگزاری کار ایران
جوکار در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خبر داد؛

ادامه بررسی موادی از طرح تشکل‌های مردم نهاد

کد خبر : 1678987
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون، موادی از طرح تشکل های مردم نهاد با حضور مسئولان ذی ربط بررسی شد.

به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز (چهار شنبه ۵ شهریور ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تشکل‌های مردم نهاد در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت.

وی افزود: چندین مواد از این طرح که به کارگروه تخصصی ارجاع شده بود، مجددا در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دغدغه ها، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مواد ارجاعی بیان کردند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم ادامه داد: از مهمترین موادی که مورد بحث قرار گرفت، مواد ۱۸، ۲۳ و ۲۴  بود که بعد از پیشنهادات نمایندگان به تصویب رسید و برخی مواد نیز به دلیل مشکلات انشایی جهت قانون نویسی بهتر به کارگروه ارجاع شد.

جوکار اضافه کرد: در نشست امروز، نمایندگانی از وزارت کشور و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشتند.

انتهای پیام/
