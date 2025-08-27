تاکید نمایندگان بر لزوم اجرای دقیق قانون تعلیق همکاری با آژانس

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (چهارشنبه ۵ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در بخش نخست جلسه امروز، مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه قفقاز به ویژه مسیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان و در واقع ناظر به مواضع جمهوری اسلامی ایران و دغدغه‌های کشورمان، گزارشی از تحولات ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بخش دوم نشست، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در جمع اعضای کمیسیون حضور یافت و در مورد به تحولات قفقاز و کریدور میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان گزارشی ارائه کرد.

توافقنامه مشارکت راهبردی ایران و ارمنستان در دست تدوین است

وی افزود: عراقچی در این زمینه گفت که ما با هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و جابجایی مرزها یا نقض حاکمیت کشورها در قفقاز مخالفیم؛ موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است، چراکه در آن بیانیه بر تغییر ناپذیری مرزها، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، صلاحیت قضائی ارمنستان نسبت به این مسیر و عمل متقابل تاکید شده است.

رضایی تصریح کرد: همچنین گفته شد که مسیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان تحت حاکمیت و صلاحیت قضایی ارمنستان خواهد بود، وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت که ارمنستان تاکید کرده که اجازه حضور نیروهای امنیتی آمریکا را نمی‌دهد و نکته بعد اینکه توافقنامه مشارکت راهبردی با ارمنستان در دست تدوین است.

آماده مذاکره غیرمستقیم با آمریکا صرفاً در موضوع هسته‌ای و از موضع برابر

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم ادامه داد: عراقچی در بخش دوم نشست امروز گزارشی در ارتباط با موضوع هسته‌ای و فعال شدن اسنپ بک و مذاکرات با غرب داد و در این راستا گفت اروپا به دلایل حقوقی، سیاسی و فنی صلاحیت فعال سازی را ندارد و اینکه اروپا شرایطی را برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ گذاشته بود اما ما معتقدیم که اروپایی‌ها حق فعال سازی اسنپ بک یا تمدید آن را ندارند. همچنین وزیر خارجه در مورد آخرین موضع آمریکایی ها و مذاکره با آنها نیز، گفت که ما آماده مذاکره غیر مستقیم با آمریکایی‌ها صرفاً در موضوع هسته‌ای و از موضع برابر هستیم.

همکاری با آژانس در چهارچوب قانون مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ادامه نشست، عراقچی اشاره‌ای به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد و گفت همکاری با آژانس در چهارچوب قانون مجلس و با ترتیبات جدید خواهد بود. آژانس بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نظارت خواهد کرد و از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و تصریح کرد باید امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم و تاکید شد که در همکاری ما با آژانس بنا به تصمیم خودمان هستیم و تحت تأثیر دیگران نیست.

وی گفت: عراقچی اذعان کرد ما بر روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم، موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد.

رضایی افزود: در ادامه نشست همچنین سوالی راجع به متونی که درباره چارچوب همکاری ما با آژانس نشر پیدا کرده، مطرح شد که عراقچی تاکید کرد با آژانس توافقی نشده و مذاکره با آژانس ادامه دارد. همینطور وی گفت که ما برای هر سناریویی آمادگی داریم.

تاکید بر اجرای کامل و دقیق قانون تعلیق همکاری با آژانس

نماینده مردم دشتستان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: یک فضای غیرواقعی یا یک فضای اغراق آمیزی حول موضوع اسنپ بک ایجاد شده که در واقع بزرگ‌تر از خود واقعیت است. در ادامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این جلسه نظرات و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که پر تکرارترین و مهمترین آن، تاکید بر اجرای کامل و دقیق قانون تعلیق همکاری با آژانس بود.

رضایی خاطرنشان کرد: همچنین انتقادات شدیدی از مواضع غربی‌ها و سه کشور اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران شد و بر عدم اعتماد به غرب و عدم همکاری با آژانس به دلیل اینکه سابقه خوبی ندارد و حتی حاضر نشدند حمله به تأسیسات هسته‌ای ما را محکوم کنند، تاکید شد و نهایتا بر لزوم وجود یک صورت‌بندی جدید در سیاست خارجی نیز تاکید شد.

انتهای پیام/