جزئیات عملیات ضدتروریستی امروز به روایت فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جزئیات عملیات امروز این قرارگاه علیه تیم تروریستی و انهدام آن را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جزئیات عملیات امروز این قرارگاه علیه تیم تروریستی و انهدام آن گفت: خداوند سبحان را سپاسگزار هستیم. در این ایام مبارک ماه ربیع رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق توفیق داشتند با بکارگیری ظرفیتهای خودشان اعم از یگانهای فراجا و سربازان گمنام امام زمان و بهکارگیری دو قرارگاه عملیاتی شهید سجاد و شهید معمار در شهرستانهای سراوان و ایرانشهر در پاسخ به تعرض و تعدی حرکت تروریستی هفته گذشته نیروهای گروهک الحمدلله عملیات بسیار قاطع و به موقعی را علیه نیروهای تروریستی به سرانجام برسانند.
وی افزود: با توجه به رصدی که عزیزان ما داشتند و آمادگیهایی که ایجاد شد، ما محل اختفاء نیروهای تروریستی را در شهرستان ایرانشهر و سراوان و خاش شناسایی کردیم و صبح امروز توانستیم هشت نفر از نیروهای گروهک تروریستی را درشهرستان ایرانشهر به هلاکت برسانیم و تعدادی را هم زنده دستگیر کنیم و در کنار همه اینها مقادیر متنابهی هم سلاح و مهماتی که در اختیار این گروه بود به غنیمت رزمندگان درآمد و بایستی عرض کنم که متأسفانه در این عملیات یکی از همکارانمان به درجه شهادت نائل شد و یک نفر هم مجروح شد.
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد: این عملیات به صورت خیلی سریع و قاطع انجام شد و با به کارگیری عزیزان فراجا و عزیزان سربازان گمنام امام زمان و رزمندگان قرارگاه شهید معمار الحمدالله توانستیم انتقام به موقع و سریع شهدای عزیز فراجا که هفته پیش در همین منطقه به شهادت رسیده بودند را دوباره بگیریم.
وی افزود: همچنین امروز صبح همزمان با پنج نفر از نیروهای تروریستی در شهرستان سراوان درگیر شدیم و این پنج نفر به هلاکت رسیدند و یکی از گروگانها و شهروندان عزیزمان که در اختیار این تیم بود هم آزاد شد و به آغوش خانواده خود برگشت.
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: چیزی که من لازم می دانم تاکید کنم این است که هوشیاری ها و آمادگی ها و رصد مستمر عزیزان ما در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان، همه مراجع امنیتی و انتظامی الحمدلله در عالی ترین سطح خود قرار داد و هماهنگ و همدل و با یک وحدت فرماندهی قوی در صحنه توانستند شرایط را بر دشمنان محدود کنند و امروز الحمدلله هر حرکت دشمنان در رصد اطلاعاتی ما قرار دارد.
سردار مرتضوی با هشدار شدیداللحن به همه گروههای تروریستی تأکید کرد: همه دشمنان و تروریستها بدانند در صورت هرگونه اقدام تروریستی پاسخی دردناک دریافت خواهند کرد.