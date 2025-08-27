صالحی خبر داد؛
صدور ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست در جریان بررسی پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: از مجموع ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که توسط ضابطین تشکیل شده بود، در خصوص ۱۱۰ پرونده تصمیم نهایی اتخاذ شده و بالغ بر ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز صادر شده است.
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از دادسرای ناحیه ۳ تهران اظهار کرد: بازدیدهای پرتعداد رئیس قوه قضاییه از مجموعه دادسرای تهران، موجبات دلگرمی، خرسندی و افزایش انگیزهی همکاران ما را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قریب به اتفاق همکاران ما پای کار بودند و کمتر شعبهای وجود داشت که بلاتصدی مانده باشد، گفت: از مجموع ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که توسط ضابطین تشکیل شده بود، در خصوص ۱۱۰ پرونده تصمیم نهایی اتخاذ شده و بالغ بر ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز صادر شده است.
دادستان تهران همچنین گفت: در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگها، تا به امروز در شهر تهران ۵۶ هزار و مجموعاً در استان تهران حدود ۹۰ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و سیاستهای کلان ابلاغیرئیس عدلیه به ویژه در زمینههایی نظیر ارتقاء اقتدار قضایی، تسهی لدسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی، دادستانی تهران ۲۰ کارگروه تخصصی را با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، تجربی و اجرایی موجود تشکیل داده تا ضمن آسیبشناسی فرآیندهای موجود و تبیین اهداف، نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی در حوزههای مختلف اقدامات لازم را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: کارگروه نظارت بر عملکرد کارگروههای پیگیری پروندههای معوق در نواحی مختلف دادسرا، کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری، غیبت از مرخصی محکومین، وضعیت بازداشتیهای بلاتکلیف و جلوگیری از بازداشتهای کوتاه مدت، کارگروه پایش کسر موقتهای اجرای احکام سالهای گذشته، کارگروه بررسی قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهمینی که متعاقبا با قرار منع تعقیب آزاد میشوند، کارگروه بررسی کیفرخواستهای غیابی، کارگروه نظارت بر کسرهای ۱۸ گانه شعب تحقیق و اجرای احکام، کارگروه نظارت بر کارتابل ارجاع به ضابطین و ساماندهی شکواییههای معوق، کارگروه بررسی عملکرد نواحی دادسراهای تهران و شهرستانها در خصوص احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، کارگروه تخصصی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد قاطع با قاچاقچیان، کارگروه احصاء و تعیین تکلیف پروندههای مهم، ملی و موثر در افکار عمومی، کارگروه پیگیری و نظارت بر رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای اجرایی مهمِ مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر، کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، کارگروه نظارت بر عملکرد کمیتههای واحد پایش فضای مجازی دادسرا، کارگروه امنیت روانی جهت برخورد با عوامل اخلال در آرامش عمومی، کارگروه بررسی و تحلیل نقص و نقض قرارهای منع تقیب و جلب دادرسی، کارگروه نظارت تخصصی بر شعب با موجودی بالا در مرحله تحقیق، کارگروه پایش، رصد و نظارت مستمر بر پروندههای بدون اقدام، کارگروه بازرسی، نظارت و ارزیابی الکترونیک، کارگروه نظارت بر سامانههایقضایی و استفاده بهینه از آنها و همچنین کارگروه بهرهگیری گسترده از ظرفیت کیفرخواست شفاهی و برنامهریزی جهت افزایش آن، کارگروههای تشکیل شده در دادستانی تهران در راستای ارتقاء اقتدار قضایی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی هستند.