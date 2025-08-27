دادستان فارس خبر داد؛
احضار و جلب ۲ دختر نوجوان در پی درگیری با بانوی محجبه مقابل یک مرکز تجاری
پس از انتشار کلیپ درگیری در شبکههای مجازی، دستور احضار و جلب ۲ نوجوان به پلیس صادر و متعاقب آن پس از جلب متهمین پرونده جهت تحقیقات به شعبه اول بازپرسی ارجاع و ثبت گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در رابطه با انتشار ویدیویی از درگیری ۲ خانم با بانویی محجبه مقابل یک مرکز تجاری در فسا گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ بین ۲ دختر نوجوان با وضعیت پوششی نامناسب با یک خانم محجبه درگیری صورت میپذیرد. این شخص که قصد تذکر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنها داشته، مورد بیاحترامی، توهین، ضرب و جرح قرار میگیرد که این حادثه همراه با ایجاد تجمع عابرین و تبع آن هیاهو، سر و صدا و تشویق و تحریک نوجوانان متعرض و در ادامه موجب اخلال در نظم میشود.
وی افزود: پس از انتشار کلیپ این درگیری در شبکههای مجازی، دستور احضار و جلب ۲ نوجوان به پلیس صادر و متعاقب آن پس از جلب متهمین پرونده جهت تحقیقات به شعبه اول بازپرسی ارجاع و ثبت گردید.
میرحاجی با اشاره به اینکه پس از تفهیم اتهام متهمین با صدور قرار تامین متناسب به کانون اصلاح و تربیت شیراز معرفی شدهاند، بیان کرد: با توجه به تحقیقات صورت گرفته از طرفین بدین نحو ماجرا ناشی از یک درگیری ناخواسته و شخصی بوده که در شرایط خاص روحی و هیجانی طرفین رخ داده و به هیچ وجه عمد یا سوءنیتی در قبل یا بعد از آن وجود نداشته است.
این مقام قضایی اعلام کرد: ۲ دختر نوجوان با حضور در دادستانی شهرستان فسا از اینکه اقدام آنها موجب جریحهدار شدن افکار عمومی گردیده اظهار ندامت و پشیمانی داشته و اعلام کردند هر ۲ نفر سابقه بستری در بیمارستان اعصاب و روان دارند که این موضوع پس از رویت مدارک بستری و استعلام آن تائید گردید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: درخصوص شخصی که اقدام به تهیه فیلم و انتشار آن در فضای مجازی نموده و همچنین افراد حاضر در صحنه که نسبت به تحریک و تشویق متهمین اقدام کرده تحقیقات مقدماتی در زمینه شناسایی و جلب متهمین صورت پذیرفت که تهیهکننده و منتشرکننده این ویدیو صبح امروز دستگیر شد.
گفتنی است یک باب کافی شاپ واقع در مرکز تجاری مذکور به دلیل تجمع، برهمزدن نظم عمومی و وقوع این اتفاق پلمب گردید.