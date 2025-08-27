رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت سیزدهم آبان مشخص شد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حکمی حجت الاسلام والمسلمین رستمی را به سمت رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، منصوب کرد.

متن حکم صادره به شرح زیر است:

برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصطفی رستمی (دام عزه)

سلام علیکم

یوم الله سیزده آبان‌، یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی و تجلی عینی سنت قرآنی «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبدیلاً» در رویارویی دائمی جبهه حق با جبهه باطل و استکبار جهانی است. این روز، پرچم‌دار هویتی است که در گفتمان انقلاب اسلامی با عنوان «مبارزه با شیطان بزرگ» تبیین گردیده و به نماد پایداری ملت ایران در برابر نظام سلطه و شبکه پیچیده جهانی آن بدل شده است.

استکبار جهانی، بر بنیاد آموزه‌های قرآنی و تجارب تاریخی، ماهیتی ثابت و سلطه گر اما روش‌ها و شیوه‌هایی متحوّل دارد. مفصل‌بندی آن، ستیز با حقیقت وحیانی و نفی عبودیت الهی است و در منظومه فکری انقلاب اسلامی، آمریکا «اتم مصادیق استکبار» شناخته می‌شود که همواره کوشیده با کاربست گسترده تاکتیک‌های متنوع، جنگ روایت‌ها و تحریف تاریخ، فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، تهدید و تطمیع، ترور، نفوذ تدریجی و تخریب دارایی‌های راهبردی، ملت‌ها را به اسارت، استحاله و انقیاد بکشاند و آنان را از هویت توحیدی و استقلال حقیقی محروم سازد و با اجرای مدل فرعونی «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» با تخفیف ملت‌ها، آنها را به اطاعتِ جبری وادارد. جمهوری اسلامی ایران، بر پایه آموزه‌های الهی، این مواجهه را امری تعطیل‌ناپذیر دانسته و شعار محوری «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون» را مبنای پایدار راهبرد خود و رکن رکین هویت دینی، سیاسی و تمدنی خویش می‌انگارد. مقاومت فعالانه در گستره امت اسلامی، رکن اصلی این راهبرد تمدنی و خطیر را شکل می‌دهند که امروز در قامت «جبهه مقاومت» به پدیده‌ای شگرف در معادلات جهانی بدل گشته است.

بر این اساس و با توجه به ضرورت بازخوانی عالمانه و اصیلِ جایگاه سیزدهم آبان در هندسه فکری انقلاب اسلامی، مقابله با روایت‌های تحریف‌شده دشمن و پاسداشت این مناسبت مهم، جنابعالی که آراسته به زیور علم و تقوا هستید و به جهت مسؤولیت خطیر در مسئولیت نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ارتباط نزدیک و وثیقی با دانشجویان و دانشگاهیان دارید به عنوان «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» منصوب می‌گردید. امید است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های نهادی، مردمی، علمی و فرهنگی، ضمن تبیین بنیادهای قرآنی و تاریخی استکبار و معرفی مصادیق معاصر آن، روحیه عزت‌خواهی و استکبارستیزی را توسعه بخشیده و در آینده نه چندان دور شاهد فرو ریختن سازه سست استکبار جهانی باشیم.

توفیق جناب‌عالی را در ایفای این رسالت و پاسداری از سرمایه هویتی امت اسلامی، در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/