به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره عملکرد صداوسیما گفت: رسانه ملی یک رسانه خنثی نیست. رسانه ملی یک سازمان رسانه ای بی جهت نیست.

رئیس سازمان صداوسیما بیان کرد: جهت ما جمهوری اسلامی ایران و وحدت مردم است. جهت سازمان صدا و سیما حفظ اتحاد و انسجام مردم است.

وی خاطرنشان کرد: نمی توانیم نسبت به حرکت هایی که به انسجام و وحدت مردم لطمه وارد می کند، بی تفاوت باشیم. این جزو رسالت های سازمان صدا و سیما نیست.

