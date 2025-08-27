خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جبلی در جمع خبرنگاران:

نمی‌توانیم نسبت به حرکت‌هایی که به انسجام ملی لطمه وارد می کند، بی‌تفاوت باشیم

نمی‌توانیم نسبت به حرکت‌هایی که به انسجام ملی لطمه وارد می کند، بی‌تفاوت باشیم
کد خبر : 1678937
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان صداوسیما گفت: نمی‌توانیم نسبت به حرکت هایی که به انسجام و وحدت مردم لطمه وارد می کند، بی تفاوت باشیم. این جزو رسالت های سازمان صدا و سیما نیست.

به گزارش خبرنگار  ایلنا، پیمان جبلی در پایان  جلسه امروز  هیات دولت با حضور  در جمع خبرنگاران درباره عملکرد صداوسیما گفت: رسانه ملی یک رسانه خنثی نیست. رسانه ملی یک سازمان رسانه ای بی جهت نیست.

رئیس سازمان صداوسیما بیان کرد: جهت ما جمهوری  اسلامی ایران و وحدت مردم است. جهت سازمان صدا و سیما حفظ اتحاد و انسجام مردم است.

وی خاطرنشان کرد: نمی توانیم نسبت به حرکت هایی که به انسجام و وحدت مردم لطمه وارد می کند، بی تفاوت باشیم. این جزو رسالت های سازمان صدا و سیما نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور