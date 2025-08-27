جبلی در جمع خبرنگاران:
نمیتوانیم نسبت به حرکتهایی که به انسجام ملی لطمه وارد می کند، بیتفاوت باشیم
رئیس سازمان صداوسیما گفت: نمیتوانیم نسبت به حرکت هایی که به انسجام و وحدت مردم لطمه وارد می کند، بی تفاوت باشیم. این جزو رسالت های سازمان صدا و سیما نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره عملکرد صداوسیما گفت: رسانه ملی یک رسانه خنثی نیست. رسانه ملی یک سازمان رسانه ای بی جهت نیست.
رئیس سازمان صداوسیما بیان کرد: جهت ما جمهوری اسلامی ایران و وحدت مردم است. جهت سازمان صدا و سیما حفظ اتحاد و انسجام مردم است.
وی خاطرنشان کرد: نمی توانیم نسبت به حرکت هایی که به انسجام و وحدت مردم لطمه وارد می کند، بی تفاوت باشیم. این جزو رسالت های سازمان صدا و سیما نیست.