رفیع‌زاده در جمع خبرنگاران:

ساعت کاری از ۱۵ شهریور با روال قبل و طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود

ساعت کاری از ۱۵ شهریور با روال قبل و طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: اگر تصمیم جدیدی اتخاذ نشود، ساعت کاری از ۱۵ شهریور با روال قبل و طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاالدین رفیع‌زاده در پایان  جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران،گفت: اگر تصمیم جدیدی اتخاذ نشود، ساعت کاری از ۱۵ شهریور با روال قبل و طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: طبق آن مصوبه یک جدول وجود دارد و بخش‌ها و ادارات ساعت کاری مشخصی را دارند؛ هم‌چنین ساعت کاری شناور هم در آن درج شده است.

 

