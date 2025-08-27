رفیعزاده در جمع خبرنگاران:
ساعت کاری از ۱۵ شهریور با روال قبل و طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاالدین رفیعزاده در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران،گفت: اگر تصمیم جدیدی اتخاذ نشود، ساعت کاری از ۱۵ شهریور با روال قبل و طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: طبق آن مصوبه یک جدول وجود دارد و بخشها و ادارات ساعت کاری مشخصی را دارند؛ همچنین ساعت کاری شناور هم در آن درج شده است.