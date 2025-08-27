واکنش وزیر آموزش و پرورش به شایعه آغاز مجازی سال تحصیلی جدید
وزیر آموزش و پرورش شایعه احتمال آغاز سال تحصیلی جدید به شکل مجازی را تکذیب کرد و گفت: مدارس از اول مهرماه به شکل حضوری آغاز خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: آغاز سال تحصیلی مهمترین پروژهای است که در فراروی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و یکی از مهمترین رویدادهای ملی است و طبیعتا اتفاقاتی هم که در این آستانه آغاز سال تحصیلی میافتد مهمترینش طبیعتا موضوع استخدام معلمین جدید و ورودی معلمین جدید از دانشگاه فرهنگیان است. حالا یک بخشی در فرآیند انجام است. ما تمام تلاشمان را انجام میدیم که این استخدامها انشاءالله مراحل ارزیابی تکمیلیاش انجام شود و برای اول مهر بتوانیم ۳۰ هزار معلم را در سر کلاسهای درس داشته باشیم و از این ظرفیت حداکثر استفاده را ببریم.
وی افزود: مهم ترین نکته دیگری که هست این است که به هر حال یک سال دولت تلاشهای چشمگیری در راستای توسعه نهضت عدالت آموزشی داشته که اتفاقات خیلی خوبی افتاده است ما هفت هزار و چهارصد پروژه را در دستور کار قرار داریم. پیشرفت این هفت هزار و چهارصد پروژه را روزانه در سطح کشور با تیمهای مردمی و مسئولین پروژههای مردمی رصد می کنیم. برآوردمان این است که بیش از دو هزار و چهارصد کلاس درس را بتونیم افتتاح کنیم و ۲۴۰۰ مدرسه را که شاید بیش از سیزده هزار کلاس درس بشود که این عدد بسیار بالایی است.
کاظمی درباره احتمال آغاز سال تحصیلی جدید به شکل مجازی گفت: چنین موضوعی کذب محض است و من متاسفم که افرادی مغرضانه و هدفمند با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد ناامنیهای روانی این مطالب را در فضای رسانه پخش میکنند. آغاز سال تحصیلی را به صورت حضوری قطعا برگزار خواهیم کرد و آموزش و پرورش طبیعتا آخرین دستگاهی است که اگر اتفاقی بیفتد تعطیل میشود ضمن اینکه ناترازیهای انرژی الحمدالله دارد کم میشود و شما در سال آینده کمترین ناترازی را انشاءالله خواهید داشت.
وزیر آموزش و پرورش درباره محتوای کتب درسی گفت: یکی از مهمترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش تحول در برنامه درسی است. تحول در برنامه درسی اجزاء مختلفی دارد که یکی از اجزاء آن تدوین و تالیف کتب درسی است که روی برنامه درسی دارد کار میشود. ما هم روی برنامه درسی ملی هم برنامه درسی مدرسهای داریم کار میکنیم.
وی افزود: یک سال میشود دوستانمان در سازمان پژوهش زحمت میکشند و تلاش میکنند. گامهای متعددی را طراحی کردند. کار دارد خوب جلو میرود ولی کار بسیار سخت و سنگینی است. برآورد من این است که برای اینکه بتوانیم کل برنامه درسی و کتب درسی را در دوازده سال یک بازمهندسی دیگری کنیم و به عبارت دیگر بتوانیم این ساختار را تغییر بدهیم، احتمالا پنج، شش سال حداقل طول بکشد و فعلا پایه اول ابتدایی را آماده کردیم و به صورت پایلوت در هشت مدرسه در شهر تهران و در شهرستانهای تهران به صورت آزمایشی اجرا میشود تا اعتبار سنجی شود و بعد انشاءالله به صورت عمومی در سطح کشور یا در سطح استانها دوباره به صورت پایلوت اجرا شود.