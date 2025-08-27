به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره رفع فیلترینگ، گفت: موضوع حضور صاحبان سکوهای خارجی در کشور جزو موضوعاتی است که در کشورهای دیگر هم این شیوه برخورد انجام شده و بعضی از کشورها این کار را دنبال کردند و برخی از مالکان این سکوها پذیرفته‌اند که در داخل کشورها حضور داشته باشند. در مورد ایران هم این اتفاق افتاده موضوع رفع فیلترینگ طبیعتا جزو موضوعاتی است که همچنان در دستور کار دولت است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: من مجددا عرض کنم رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هستند و قاعدتا می‌توانند دستوری موضوع را حل کنند ولی از آنجایی که نگاه دولت، نگاه وفاق و نگاه پذیرش بر موضوعات است، به جهت اینکه به هر حال وقتی پذیرش صورت می‌گیرد ما امیدوار هستیم که اخلال و اختلالی به وجود نیاید، به همین دلیل است که فرآیند طول کشیده است.

وی در رابطه با نشست ژنو گفت: امروز وزیر خارجه در جلسه هیات دولت گزارشی از این مذاکره و تبادل نظرها را ارائه کرد و قرار شد تماس‌ها با طرف اروپایی ادامه داشته باشد.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره احتمال اعمال تعطیلی برای مدیریت مصرف انرژی گفت: این موضوع به استانداران سپرده شده است و استانداران براساس نیاز استان خود می توانند تصمیم بگیرند و لذا اعلام تعطیلات منوط به تصمیم استانداران است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: در دولت گزارشی را آقای عراقچی را ارائه دادند در مورد صحبت با سه کشور اروپایی بود که نظرات هر کدام از طرفین مطرح شد و تماس‌ها با کشورهای اروپایی ادامه دارد.

مهاجرانی عنوان کرد: موضوع دیگری که گزارش داده شد گزارشی بود که از دولت داده شد و اینکه در حوزه در محور چهار حوزه مسکن، معیشت، آموزش و بهداشت و درمان بیشترین موضوعی بوده که دولت روی آن تمرکز گذاشته و گزارش عملکردی هم در دولت داده شد از ارزیابی دستگاه‌های دولتی که دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته بودند و این را من عرض کنم که در این نظرسنجی نظرات مردم در مورد دستگاه‌ها داده شده بود و این‌که کدام دستگاه‌ها عملکرد و رضایتمندی بیشتری را ایجاد کردند و دغدغه‌های مردم چه بوده گزارش، گزارش مفصلی بود که معاونت محترم اجرایی رییس جمهور ارائه کردند گزارش خوبی بود و نشان می‌داد که دستگاه‌ها کجاها لازم هست بهبود عملکرد داشته باشند.

مهاجرانی گفت: موضوع دیگری که مطرح شد در دولت موضوع حذف یارانه دهک دهم بود که با توجه به حساسیتی که برای مردم به وجود آورده بود، توضیحاتی را آقای میدری فرمودند که با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده الان فقط دهک دهم اجرا شده و دو دهک نه و هشت هم به دنبال آن اجرا خواهد شد.

وی افزود: ان‌شاالله روز سه شنبه یک بحث ویژه‌ای را راجع به این قضیه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم داشت و به صورت کاملا مبسوط در مورد آن صحبت می‌شود یک جلسه سخنگویی ویژه و همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع موضوعات وزارتخانه من جمله موضوع یارانه ها که مورد نگرانی مردم هست، برگزار می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چرا جلوی استفاده غیرمجاز از ماینرها گرفته نمی‌شود، گفت: تا به حال بیش از دویست و پنجاه هزار ماینر پیدا شده که به صورت غیرقانونی این کار را انجام می‌دادند و در واقع این دستگاه‌های کاونده و یا همان ماینرها در مکان‌های مختلف از جمله در سوله های متروکه گرفته تا زمین‌هایی که برای زمین های کشاورزی در نظر گرفته شده بوده تا مکان‌هایی به نام اداری مستقر بودند، خیلی از این‌ها پیدا شده فرآیند اکتشاف آنها همچنان ادامه داره و امیدوار هستیم که هر چه زودتر جلوی هرگونه استفاده غیرقانونی از منابع عمومی گرفته شود.

وی گفت: در هفته دولت معمولا مرسوم بوده که همیشه گزارشی از تعداد پروژه هایی که افتتاح می‌شود به گوش مردم می‌رسد. اینجا هم عدد و رقم را داریم. می توانیم بگوییم که سی و سه هزار و هفتصد و شصت و نه پروژه قابل افتتاح بوده که در طول این ایام دارد افتتاح می‌شود با هزینه بالغ بر نهصد و هفتاد هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای قریب به دویست و هفتاد هزار نفر که در حوزه های مختلف کشاورزی و گردشگری و بهداشت و درمان و صنعت و این‌ها قابل بهره‌برداری است.

