نماینده مردم شیروان در تذکر شفاهی:

مشکل اصلی وزارت نیرو ناترازی مدیریتی است نه ناترازی انرژی

قدرتی در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در صحن علنی، تأکید کرد: در حالی که نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ۱۴۴۰ مگاوات برق تولید می‌کند، مردم این شهرستان روزانه چندین بار با قطعی برق مواجه‌اند و خسارت لوازم برقی آنان بی‌پاسخ مانده است؛ بنابراین مشکل اصلی وزارت نیرو نه کمبود انرژی بلکه ضعف مدیریت است.

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی نماینده مردم شیروان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: فرارسیدن هفته دولت را به دولتمردان تبریک می‌گویم. ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه محکم ایستاد و این موضوع بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی در ادامه خطاب به وزیر نیرو افزود: معتقدم مشکل اصلی شما ناترازی انرژی نیست بلکه ناترازی مدیریتی است. در شیروان نیروگاه سیکل ترکیبی وجود دارد که ۱۴۴۰ مگاوات برق تولید می‌کند، اما حق مردم این است که روزی سه بار برق قطع شود؟ این روزها لوازم برقی مردم می‌سوزد، چه کسی پاسخگوست؟ آیا شما پاسخ می‌دهید؟ باید سردر دفتر نمایندگان را به اداره برق تغییر دهیم چون این روزها مردم مدام از ما پاسخ می‌خواهند.

قدرتی با اشاره به بحران آب گفت: آقای رئیس‌جمهور! همان‌طور که مستحضر هستید کشور درگیر خشکسالی است و بسیاری از شهرها تنش آبی دارند؛ دستور دهید رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در خصوص تخصیص اعتبارات به حوزه آب اقدام کند تا مشکل کمبود آب شهرستان شیروان برطرف شود.

نماینده مردم شیروان همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی اظهار داشت: بخش زیادی از درآمد مردم شیروان وابسته به کشاورزی است، با توجه به خشکسالی، کشاورزان توان بازپرداخت وام‌های بانکی را ندارند؛ لذا دستور دهید تسهیلات کشاورزان در بانک کشاورزی امهال شود.

