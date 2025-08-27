اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی برای سال دوم انتخاب شدند

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی، در تشریح نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند و بر اساس این و با انتخاب اعضا، اقای محمد سرگزی نماینده زابل به عنوان رئیس، محمدحسین محمدی نماینده سلسله و دلفان نایب رئیس اول، عثمان سالاری نماینده تربت جام و باخرز به عنوان نایب رئیس دوم و آقایان سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و محمد نور دهانی نماینده مردم سراوان به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند. بنده نیز به عنوان سخنگو با رای نمایندگان انتخاب شدم.

