خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی برای سال دوم انتخاب شدند

اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی برای سال دوم انتخاب شدند
کد خبر : 1678848
لینک کوتاه کپی شد.

سید کریم معصومی گفت: انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم برگزار شد و با رای نمایندگان اقای محمد سرگزی برای یک دوره ی یکساله مجدد به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، سید کریم معصومی، در تشریح نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند و بر اساس این و با انتخاب اعضا، اقای محمد سرگزی نماینده زابل به عنوان رئیس، محمدحسین محمدی نماینده سلسله و دلفان نایب رئیس اول، عثمان سالاری نماینده تربت جام و باخرز به عنوان نایب رئیس دوم و آقایان سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و محمد نور دهانی نماینده مردم سراوان به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند. بنده نیز به عنوان سخنگو با رای نمایندگان انتخاب شدم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور