به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم اربعین شهادت سردار سرافراز شهید غلامحسین غیب‌پرور و در جمع خبرنگاران درباره انسجام ملی گفت: خداوند در معراج به پیامبر وعده داده است که امت تو نه با جنگ نظامی مشکل پیدا خواهد کرد و نه جنگ اقتصادی. این موضوع در آیات قرآن و روایات نیز آمده است.

وی ادامه داد: در امت تو مشکل اختلافات داخلی است. پیامبر بلافاصله فرمودند خدایا این مشکل را از امت من رفع کن خداوند می فرماید این امتحان امت تو است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: اینکه رهبری تاکید دارند برای این است که در کشور اسلامی و امت اسلامی اختلاف نباید باشد برای این است که همه عالم می دانند که در زمان جنگ نباید حرف‌های اختلاف انگیز بزنند. متأسفانه برخی افراد روز بعد از صحبت‌های رهبری، اظهارات اختلافی مطرح کردند و باید توبه کنند. اتحاد و همبستگی و متحد بودن و اختلاف نداشتن از واجبات اسلام است که پیامبر بر آن تاکید کرده اند و باید رعایت شود.

