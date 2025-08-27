تهدید رئیس شورای عالی امنیت ملی توسط نماینده تهران

به گزارش ایلنا، کامران غضنفری نماینده مجلس در جلسه علنی امروز با تذکر شفاهی گفت: در جلسه امروز مجلس دکتر قالیباف گفتند، با تأیید شورای عالی امنیت ملی، به ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شده به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران وارد شوند.

وی افزود: این اقدام صراحتاً نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبق این قانون، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.

غضنفری با اشاره به تهدیدهای مکرر علیه مراکز هسته‌ای ایران گفت: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دائما جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مجدد مراکز هسته‌ای می‌کند، شرایط ذکر شده در قانون محقق نشده و لذا هیچ کسی حق ندارد همکاری با آژانس را ادامه دهد.

وی تأکید کرد: در صورت ادامه این اقدامات، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون، به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهد شد.

