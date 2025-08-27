خبرگزاری کار ایران
در جریان تذکر شفاهی مطرح شد؛

تهدید رئیس شورای عالی امنیت ملی توسط نماینده تهران

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود با اشاره به اجاره شعام برای ورود ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بوشهر و تهران، این اقدام را نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس دانست و تاکید کرد در صورت ادامه، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهد شد.

به گزارش ایلنا، کامران غضنفری نماینده مجلس در جلسه علنی امروز با تذکر شفاهی گفت: در جلسه امروز مجلس دکتر قالیباف گفتند، با تأیید شورای عالی امنیت ملی، به ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شده به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران وارد شوند.

وی افزود: این اقدام صراحتاً نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبق این قانون، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.

غضنفری با اشاره به تهدیدهای مکرر علیه مراکز هسته‌ای ایران گفت: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دائما جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مجدد مراکز هسته‌ای می‌کند، شرایط ذکر شده در قانون محقق نشده و لذا هیچ کسی حق ندارد همکاری با آژانس را ادامه دهد.

وی تأکید کرد: در صورت ادامه این اقدامات، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون، به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهد شد.

انتهای پیام/
