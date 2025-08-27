دادستان شهرستان مهریز:
۲۲ بنگاه املاک متخلف پلمب شدند
دادستان شهرستان مهریز استان یزد، از پلمب ۲۲ واحد بنگاه معاملات املاک به دلیل عدم رعایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و سایر تخلفات قانونی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد حسین دهقان با اشاره به اهمیت اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: این واحدها به دلیل عدم رعایت مفاد این قانون حیاتی، عدم ثبتنام در سامانه ملی کاتب و همچنین عدم نصب هولوگرام اختصاصی سامانه کاتب، که از الزامات قانونی فعالیت در این حوزه است، پلمب شدهاند.
وی افزود: هدف از این برخورد قاطع، نه تنها جریمه، بلکه ایجاد شفافیت حداکثری در معاملات املاک و پیشگیری از بروز کلاهبرداریها و دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز تصریح کرد: متأسفانه عدم پایبندی به این قوانین، میتواند زمینهساز مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق شهروندان باشد.
وی با تأکید بر استمرار این طرح نظارتی، خاطرنشان کرد: پلمب این واحدها تا زمان رفع کامل نواقص قانونی و احراز صلاحیتهای لازم برای فعالیت، ادامه خواهد داشت.
دهقان افزود: از تمامی فعالان صنفی در حوزه املاک انتظار میرود که با درک اهمیت این موضوع، در اسرع وقت نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف که نظم اقتصادی و امنیت حقوقی جامعه را مختل کند، بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد کرد.
دهقان خاطر نشان کرد: شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.