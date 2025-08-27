خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخریب بنا‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی گرگان

تخریب بنا‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی گرگان
کد خبر : 1678825
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه تلاش‌های دستگاه قضایی استان برای جلوگیری از ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی، ۲۴ سازه غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد.

به گزارش ایلنا، محمود اسپانلو، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، گفت: ۱۰ مورد اجرای حکم قطعی دادگاه و ۱۴ مورد از این قلع و قمع‌ها در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ حفظ کاربری زمین های کشارزی و باغی در روستای شموشک تخریب شد.

اسپانلو، افزود: با تخریب این بناها، ۴ هزار و ۳۲۲ مترمربع از زمین‌های کشاورزی، آزاد شد.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: بهار ۱۴۰۴، با اجرای ۲۷ مورد قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز در استان، از تغییر کاربری ۱۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع و سال گذشته هم ۱۰۹ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی در سراسر استان آزاد شد.

اسپانلو، با تاکید بر این که تفکیک زمین‌های کشاورزی و تغییرکاربری بدون مجوز از جهاد کشاورزی ممنون است از مردم خواست: پیش از خرید یا ساخت و ساز در اراضی درباره وضعیت زمین و نوع کاربری آن اطلاعات لازم را کسب کنند.

دادستان مرکز استان، تاکید کرد: در اجرای احکام قلع و قمع بنا‌های غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی، باغی و منابع طبیعی، گذشتی وجود نخواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور