به گزارش ایلنا، جلسه بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده درخصوص مستندسازی و اعلام خسارت‌های جنگ تحمیلی دوازده روزه به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی روز گذشته در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.

دادستان کل کشور با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و همچنین هفته دولت و درود به روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهیدان گفت: علت محدثه انقلاب اسلامی اسلحه، اقدام مسلحانه و کودتا نبوده، علت محدثه جمهوری اسلامی باور‌های عمیق و ریشه‌دار مردم مسلمان و خداجوی ایران بوده است. علت مبقیه آن نیز همان است. این را دشمن متوجه نیست و یا اگر از آن آگاهی دارد سعی کرده از آن عبور کند و در تلاش است از راه دیگر به نظام آسیب وارد کند.

وی افزود: حمله نظامی رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ به ایران اشتباه بزرگی بود، همانطور که حمله صدام به ایران اشتباه بزرگی بود. چرا که دشمن می‌بایست از سرنوشت صدام عبرت می‌گرفت. رژیم بعث با حمایت تمامی قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار به مدت ۸ سال با ایران جنگید، اما عاقبت آن شد که همین جبهه مقاومت، صدام را دستگیر و اعدام کرد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما معتقدیم سرنوشت جنایتکاران امروزی همان سرنوشت صدام خواهد بود و دیری نخواهد پایید که جبهه مقاومت سرنوشت سختی را برای جنایتکاران رقم خواهد زد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه رژیم صهیونی و آمریکا به دلیل کاهش توان دفاع در مقابل جبهه مقاومت دست به اقدامات جنون‌آمیز و مذبوحانه می‌زنند، اعلام کرد: جبهه مقاومت در حال قدرت یافتن است. گواه این مساله این است که یک زمان فلسطینیان تنها با سنگ به دفاع از خود می‌پرداختند، اما امروز ما شاهد آن هستیم که موشک‌های فلسطینی در قلب سرزمین‌‎های اشغالی فرود می‌آید یا یمن با موشک‌های پیشرفته خود بزرگ‌ترین فرودگاه و مهم‌ترین بندر رژیم صهیونی را مورد حمله قرار می‌دهد و این اصلا برای هیچ قدرتی قابل تصور نبود.

حجت‌الاسلام موحدی با اشاره به حمله رژیم صهیونی به ایران گفت: دشمن فکر می‌کرد سه روزه جنگ را با پیروزی به اتمام خواهد رساند، اما روز چهارم همه جهانیان دیدند که به واسطه اربابش، آمریکا به دنبال آتش بس و توقف جنگ بود.

وی بیان کرد: در این جنگ ما دچار خسارت‌هایی شدیم، اما به کمک و تدبیر فرماندهی کل قوا در کمتر از ۱۲ ساعت جانشینان فرماندهان منصوب شدند و پاسخ به جنایات دشمن آغاز شد. هر چه تعداد موشک‌های ایرانی بیشتر شد میزان پشیمانی دشمن نیز افزایش یافت تا جایی که در این ۱۲ روزه دشمن خسارت‌های چشمگیری را متحمل شد.

دادستان کل کشور اعلام کرد: از لحاظ شرعی و قوانین داخلی و بین‌المللی ایران حق دفاع از خود را داشت و پیش از صد کشور جهان نیز اقدام رژیم صهیونی و آمریکا را محکوم کردند. اکنون در این شرایط نیز ما در حال «نبرد حقوقی» هستیم، در این نبرد باید مسئولان نظام با هم‌افزایی، قدرت، دقت و نشانه‌گیری دقیق و کار کارشناسایی شده این امر مهم را به پیش ببرند، همانگونه که نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه با موشک‌های خود در مقابل دشمن دفاع کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به اقدامات مثمرثمر بخش‌های مختلف قوه قضاییه مانند مرکز وکلای قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در راستای پیگیری خسارت‌های وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصریح کرد: در دادستانی کل نیز مکاتباتی با مجامع مختلف برای پیگیری امور با توجه به آخرین دستور رئیس دستگاه قضا انجام شده است. مکاتبه با وزیر امور خارجه، دبیر کل سازمان ملل، کمیسیر عالی حقوق بشر، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و ... همچنین اعلام جرم علیه رژیم صهیونی و دیدار با خانواده شهدا از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص است.

دادستان کل کشور خطاب به مسئولین امر در خصوص پیگیری جنایات رژیم صهیونی تاکید کرد: موضوع مستندسازی و پیگیری خسارت‌های وارده در جنگ ۱۲ روزه با دقت، سرعت و هدفمند انجام شود. مرکز حقوقی امور بین‌المللی ریاست جمهوری پیگیر امور است، باید از موازی‌کاری جلوگیری شود و نهاد‌های مسئول باید مکمل یکدیگر در این خصوص باشند تا حق مردم تضییع نشود.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی در پایان تصریح کرد: ما در دادستانی کل از باب حقوق عامه در حال نظارت و پیگیری این موضوع هستیم. در زمینه قضایی نیز هیچ محدودیتی در ارائه خدمات چه در دادسرا، چه در دادگاه تجدیدنظر و حتی اضافه کردن شعبات رسیدگی وجود ندارد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: از خداوند متعال به دلیل وجود رهبری هوشیار، توانا و قاطع تشکر ویژه داریم، رهبر معظم انقلاب همان روز که فرماندهان را منصوب کردند گفتند پیروزی قطعی است و هیچ تردیدی نداشته باشید. دشمن با ایجاد جنگ روانی و رسانه‌ای در حال تضعیف روحیه ملت ایران بود، اما بحمدالله خداوند رحمان این پیروزی را نصیب ایران کرد و فریب دشمن رو شد.

همچنین در این جلسه هر یک از حاضرین نکاتی را درخصوص عملکرد و اقدامات دستگاه خود در رابطه با مستندسازی و پیگیری خسارت‌های وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان کردند.

گفتنی است جلسه بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده درخصوص مستندسازی و اعلام خسارت‌های جنگ دوازده روزه تا تحقق کامل آن هر ۲ هفته یکبار در محل دادستانی کل کشور برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/