به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: لطفا اشتباه قبل را تکرار نکنید و از همان ابتدا با افکار عمومی صحبت کنید تا ابهام پیش نیاید. مردم سوال دارند و اطلاعات بنده نیز به عنوان نماینده تکمیل نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی قانون بر همین اساس یادآور شد: هنوز 2 ماه از تصویب قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته که جمعی از جاسوسان آژانس تحت عنوان بازرس به ایران آمده اند؛ اینها در حالی است که لاریجانی در زمانی جنگ گفته بود بعد از پایان جنگ به حساب گروسی می رسیم در حالی که به نظر می رسد اکنون گروسی در حال رسیدن به حساب ماست.

وی در ادامه خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما می خواهیم شما موفق باشید اما متأسفانه قانون مجلس نیز اشکال داشت که کار را به شورای عالی امنیت ملی سپرد و اکنون ما متوجه تصمیماتی که آنجا گرفته می شود، نمی شویم. به نظر می رسد ظاهر شروط مجلس رعایت نشده است و خود ما نیز به این وضعیت معترض هستیم.

ثابتی همچنین در تذکری خطاب به وزیر امور خارجه عنوان کرد: متن توافق اخیر با آژانس به دست ما رسید و کلمه به کلمه آن را مطالعه کردم که فاجعه است؛ اگر دروغ است آن را تکذیب کنید که خوشحال می شویم اما اگر راست است واویلا.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: این اگر توافق اینگونه که نوشته شده اجرا شود، جنگ بعدی قطعی است چرا که رسما نوشته شده ایران باید اطلاعات قبل و بعد از حمله اسرائیل را ارائه کند که باعث نقطه زنی بهتر آنها در آینده می شود. امنیت ملی ما شوخی نیست که چنین مسائلی طی یک مذاکره پذیرفته می شود.

انتهای پیام/