فداکاری سرباز وظیفه نهاجا برای نجات کوهنورد گرفتار در دماوند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی ارتش، میلاد ژاله، از سربازان وظیفه تربیت‌بدنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از صعود به قله دماوند، در مسیر بازگشت، با کوهنوردی مواجه شد که به دلیل شرایط نامساعد جوی و گم‌کردن مسیر، در وضعیت بحرانی قرار گرفته بود. این سرباز وظیفه، که با تجهیزات محدود با لباس نظامی در محل حضور داشت، با از خود گذشتگی برای نجات جان فرد آسیب‌دیده، وارد عمل شد.

این سرباز وظیفه با حفظ آرامش و استفاده از آموزش‌های امدادی، کوهنورد گرفتار را به نقطه‌ای امن رسانده و سپس با هماهنگی تیم‌های امدادی، او را به نیروهای هلال‌احمر تحویل داد.

