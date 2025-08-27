نوین در نطق میان دستور:
در شرایط کنونی زمان طرح مطالبات حداکثری نیست
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیسجمهور بیان کرد: آقای پزشکیان، اینجانب از مشکلات پیشروی دولت با خبر هستم و در شرایط کنونی زمان طرح مطالبات حداکثری نیست. قصد ندارم به همه مشکلات حوزه انتخابیه اشاره کنم، اما انصاف نیست مردمی که رهبر معظم انقلاب آنان را غیرتمند و دلبسته ایران معرفی کردهاند و جنابعالی نیز چهار دوره نماینده آنان بودهاید، این گونه با کملطفی برخی وزرای دولت روبهرو شوند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سالروز شهادت امام هشتم شیعیان، افزود: معظمله در این بیانات، آحاد ملت را به حمایت از خدمتگزاران و رئیسجمهور پرکار، پرتلاش و پیگیر دعوت کردند. جناب آقای پزشکیان، ما شما را با این خصائصی که رهبر معظم انقلاب برشمردند، میشناسیم و اینجانب به عنوان فردی که در طول ۴۰ سال گذشته با روحیات و مواضع شما در حفظ ارزشهای نظام آشنایی دارم، تأکید میکنم کلماتی از زبان شما و همکارانتان جاری نشود که مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: فراموش نکردهایم که حاج قاسم عزیزمان گفته بود،ما دشمن را میشناسیم؛ او سگ هاری است که اگر مقابلش ایستادگی نکنید، دنبالتان میکند. امضاکنندگان بیانیه برخی سیاسیون باید بدانند جنگ ۱۲ روزه، موضع ایران را در قبال برنامه صلحآمیز هستهای خود تغییر نداده است و ما آگاهیم که هرگونه عقبنشینی از نقاط قوت، مساوی است با آغاز بهانهجویی دشمن نسبت به سایر توانمندیهای ایران، از جمله صنعت پرقدرت موشکی خواهد بود.
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه خطاب به رئیسجمهور بیان کرد: آقای پزشکیان، اینجانب از مشکلات پیشروی دولت با خبر هستم و در شرایط کنونی زمان طرح مطالبات حداکثری نیست. قصد ندارم به همه مشکلات حوزه انتخابیه اشاره کنم، اما انصاف نیست مردمی که رهبر معظم انقلاب آنان را غیرتمند و دلبسته ایران معرفی کردهاند و جنابعالی نیز چهار دوره نماینده آنان بودهاید، این گونه با کملطفی برخی وزرای دولت روبهرو شوند.
وی در ادامه خطاب به وزیر نیرو اظهار داشت: آقای علیآبادی، وزیر نیرو؛ از آغاز اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز ۶ سال گذشته و در یک سال گذشته نیز این پروژه حیاتی در دولت چهاردهم عملاً متوقف شده است. امسال در شهر دو میلیون نفری تبریز در برخی روزها قطعی آب به ۱۵ ساعت هم رسیده و همچنان ادامه دارد. البته رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه به دنبال دستور ریاستجمهوری و پیگیریهای مکرر، جلسهای تشکیل داده و وعدههایی برای فعالسازی مجدد پروژه ارائه کردهاند، اما ملت از ما عمل میخواهند و منتظر تحقق این وعدهها هستند.
وی ادامه داد: همچنین آقای علیآبادی، از توسعه فاز دوم نیروگاه حرارتی ۶۰۰ مگاواتی تبریز که با حضور وزیر محترم تعاون، جناب آقای میدری، و مدیرعامل صندوق بازنشستگی بهعنوان سرمایهگذار کلنگزنی شد و نیز از حل مشکل مازوتسوزی و معضلات زیستمحیطی شهر تبریز، تاکنون هیچ خبری نیست. این مسائل بهعنوان سند تاریخی عملکرد وزارتخانه جنابعالی باقی خواهد ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خطاب به صادق، وزیر محترم راه و شهرسازی، افزود: بسیار متاسفم که بگویم پس از ۱۰ ماه پیگیری برای بهسازی آزادراه تبریز–زنجان و رفع مشکلات ایمنی آن، در نهایت تنها چند کیلومتر از مسیر ۲۰۰ کیلومتری آسفالتریزی شد و زمان بسیاری نیز تلف گردید. اکنون هم از معاونان جنابعالی میشنویم که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در خصوص مصوبه ۵ خرداد هیات وزیران با اشکالاتی مواجه شده و سازمان برنامه و بودجه قصد دارد بهسازی و روکش آسفالت این پروژه را در قبال اخذ عوارض بیشتر از مردم به بخش خصوصی واگذار کند تا انتقال مطالبات بانکهای عامل سهامدار بهعنوان بدهی قطعی دولت تلقی شود. این موضوع به معنای از دست رفتن فصل کاری سال ۱۴۰۴ و بروز خسارات جانی و مالی برای مردم عزیز است که مسئولان باید پاسخگو باشند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: سرکار خانم صادق؛ عدم تزریق اعتبارات موجب پیشرفت لاکپشتی پروژههای احداث جاده تبریز–ارومیه، تبریز–بازرگان، کنارگذر ایلخچی، اجرای دهها تقاطع غیرهمسطح، تکمیل ترمینال دوم فرودگاه شهید مدنی تبریز و همچنین تعطیلی پروژه اتصال ریلی ایستگاه خاوران به ایستگاه مرکزی شده است.
وی خطاب به میدری، وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد: هدف اصلی نهضت ملی مسکن، خانهدار کردن اقشار آسیبپذیر بود، اما امروز شاهد هستیم که جامعه معلولان، خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و دهکهای پایین درآمدی توانایی پرداخت اقساط درخواستی را ندارند. وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای متولی باید پیگیر اعمال بستههای حمایتی برای این قشر باشند.
نوین، ضمن تبریک روز پزشک، خطاب به ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان، گفت: تکمیل بیمارستان هزار تختخوابی تبریز، پژوهشگاه ربع رشیدی و تجهیز مرکز جامع سرطان که توسط خیر بزرگ تبریزی، مرحوم نوبری احداث شده است، اهتمام مضاعف وزارتخانه تحت امر شما را میطلبد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خطاب به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری یادآور شد: اعمال ضوابط ناصحیح و افزایش چهار برابری محدوده بافت تاریخی تبریز نسبت به سال ۱۳۹۵، موجب بیرغبتی شهروندان به نوسازی بافت فرسوده به دلیل فقدان توجیه اقتصادی و ترویج سیاستهای نادرست شده است. جناب آقای صالحی امیری؛ احیا و مرمت بنای تاریخی ربع رشیدی و همچنین تکمیل پروژه مقبرهالشعرا، مطالبه جدی مردم تبریز از شماست.
نوین در ادامه خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: احداث بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی تامین اجتماعی در تبریز با گذشت ۶ سال همچنان منوط به اراده شماست و جامعه بازنشستگان و کارگران منتظر تحقق آن هستند.