آریایی نژاد در تذکر شفاهی:
انتقاد از تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد بین وزارتخانههای مختلف
نماینده مردم ملایر در مجلس از بیعدالتی موجود در نحوه پرداخت حقوق و دستمزدها بین وزارتخانههای مختلف انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، احمد آریایی نژاد در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت و سالروز ورود آزادگان به کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و آیت الله رئیسی گفت: به فرمایش حضرت علی (ع) چهار مورد باعث زوال حاکمیت میشود، ضایع کردن اصول، غرور، مقدم داشتن فرومایگان و کنار زدن فرزانگان و دانشمندان.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه نسبت به بیعدالتی موجود در پرداخت حقوق و دستمزدها مثل وزارتخانههای کشور و صمت در مقایسه با سایر وزارتخانهها تذکر داد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین نسبت به تحقیر شدن تولیدکنندگان مثل کشاورزان و غنی شدن و فربه شدن دلالان مصون است از نظارت ها، عدم رعایت تقدم پیشگیری بر درمان و نقص هرم نفرات مورد نیاز در برنامه بهداشت و درمان کشور و کمبود بهورز و پزشک عمومی و تجهیزات در خانههای بهداشت و درمانگاهها تذکر داد.
آریایی نژاد خطاب به مسئولان افزود: توجه کنید به دستورات دینی در این مورد تا بیشتر از این شرمنده مردم نشویم، چرا که زود دیر میشود.