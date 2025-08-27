استان اردبیل از نظرخدمات بهداشت و درمان در وضعیت بدی قرار دارد

به گزارش ایلنا احد بیوته در نشست علنی چهارشنبه (5شهریورماه) در ابتدای نطق خود ضمن قرائت شعری به زبان آذری با موضوع اردبیل،ضمن سلام و درودبه شهدا و امام شهدا به خصوص شهدای جنگ12روزه گفت:به شهدای جنگ دوازده روزه با اسرائیل خونخوار که به کودکان ایران و مردم مظلوم غزه هم رحم نکرد و با همدستان خود جنایات های بسیاری را براه انداخت ،درود می فرستم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین، سرعین در مجلس افزود: مردم استان اردبیل در ایام جنگ دوازده روزه با تقدیم ده ها شهید بخصوص سردار سرلشکر شهریاری،میثاق خود را با شهدا و امام شهدا(ره)تحکیم کردند ،جا دارد هفته دولت را به همه دلتمردان تبریک عرض کنم ،همچنین از همه قهرمانان ورزشی، هنرمندان تئاتر ،موسیقی ،سینما ،فعالان عرصه فضای مجازی ،هنرمندان خانه سینمای کشور که همگی در ایجاد همدلی و همبستگی نهایت تلاش خود را در روزهای سختی کشور انجام دادند قدردانی می کنم.

وی با اشاره به بیانات رهبری،مطرح کرد:فرمایشات مقام معظم رهبری را یادآوری می‌کنم که بزرگترین سپر دفاعی این ملت در برابر هجمه‌های دشمن را ،انسجام ملی بیان کردند و آن را یک امانت الهی و ضرورت استراتژیک دانستند؛ جا دارد با اظهارات نسنجیده و ندانسته ،خدشه بر این انسجام وارد نکنیم.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان،گفت: استان اردبیل از نظر بیمارستانی و خدمات بهداشت و درمان در وضعیت بدی قرار دارد؛ با وجود 3 بیمارستان کهنه که بیمارستان فاطمی در سال ۱۳۰۵ ساخته شده، بیمارستان بوعلی در ۱۳۱۵ و بیمارستان علوی در ۱۳۵۴ ساخته شده و بیش از هزاران تخت،ساخت بیمارستان امروز نیاز اردبیل است و بیمارستان های در حال ساخت نیز بلاتکلیف رها شده اند که نیازمند توجه هستند و درخواست ادامه پروژه‌های نیمه جان را دارم.

بیوته خطاب به علی آبادی وزیر نیرو ،بیان کرد: آقای وزیر؛ آیا به منظور مدیریت بحران از مبلغ مصوبه هیئت وزیران در 27بهمن ماه 1403 ،اردبیل مورد محبت قرار نخواهد گرفت؟ شهری که نهایتاً کمتر از سه ماه آب شرب دارد و باید چاره‌ای اندیشیده شود. حداقل دستور یکصد میلیارد تومان برای آب شرب اردبیل را که داده‌اید! عملی کنید تا مردم از این دل نگرانی خارج شوند.

وی ادامه داد: آقای وزیر در اردبیل نیروگاه سیکل ترکیبی به اندازه دو برابر کل استان گاز مصرفی دارد و به اندازه چهار برابر برق مصرفی استان برق تولید می‌کند، انصاف نیست در تابستان قطعی برق و در زمستان قطعی گاز را مردم اردبیل و صنایع استان اردبیل تحمل کنند و جالب اینجاست که همین سیکل ترکیبی با ۴۰۰ مگاوات کمتر از ظرفیت خود مشغول به کار است.دلیلش چیست؟ آقای وزیر به چه دلیل دستورات حضرتعالی در اداره برق استان اردبیل به هیچ وجه مورد توجه و اجرا نیست؟ آیا دستور شما در همه استان‌ها با این بی توجهی پیش می‌رود؟ یا فقط در استان اردبیل، مدیران استان اردبیل در اداره برق ،پیشرو هستند؟

عضو مجمع نمایندگان استان اردیبل ضمن تقدیر و تشکر از رفیع‌زاده و مجموعه استخدامی کشور،تاکید کرد: در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی که کار ضروری و مهم به نظر می‌آید ،پیشنهاد می‌شود، نظر کارشناسان بدنه وزارت جهاد کشاورزی اخذ و مورد نظر مستقیم قرار بگیرد؛ واگذاری مشاغل حاکمیتی به بخش خصوصی ممنوع است، مثل تامین امنیت غذایی که به نظر می‌رسد باید در خود بدنه وزارت جهاد باقی بماند ؛که با اعتراض کارشناسان جهاد مواجه شده است .

بیوته در ادامه بیان کرد:موضوع بعدی، وضعیت معیشتی کارکنان جهاد است که هنوز راه به جایی نبرده است که وظایف جدیدی نیز در این اصلاح ساختار و برای کارکنان در نظر گرفته شده است که باید با نشست تخصصی این دو واحد، توافق و هماهنگی صورت گیرد تا موجبات اعتراض کارکنان خدوم و زحمتکش جهاد را فراهم نیاورد؛ عزیزانی که در ایام جنگ ۱۲ روزه نهایت تلاش خود را کردند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکری به رئیس جمهور وزیر علوم و وزیر بهداشت،گفت:بلاتکلیفی فارغ‌التحصیلان خارجی و خروج ارزهای ناشی از مهاجرت تحصیلی، به یک معضل تبدیل شده است ؛از یک سو فرزندان این مرز و بوم با صرف هزینه‌های سنگین در دانشگاه‌های خارجی تحصیل کرده و تبدیل به هدررفت سرمایه‌های انسانی و تخصصی در برگشت به وطن می‌شود؛ یا اجازه خروج ندهید یا بستر برگشت فرزندانمان را ایجاد کنید؛ این یک استراتژی است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:وزیران محترم؛ به جای جذب دانشجویان خارجی ،ابتدا بستر را برای تحصیل دانشجویان خودمان حتی با همان هزینه، در کشورمان ،در پردیس های خودگردان و مراکز دیگر علمی ایجاد کنیم و به جوانان این کشور پیام دهیم که کشورمان به تحصیل و تخصص آنها نیاز دارد تا به کشور بازگردند؛ اما متاسفانه امروز شاهدیم فارغ‌التحصیلان برگشته به کشور بلاتکلیف ماندند، چرا این‌ها را تعیین تکلیف نمی‌کنید؟

وی با انتقاد از بالا بودن قیمت حمل و نقل هوایی خاطرنشان کرد:وزیر راه و شهرسازی ؛نمایندگان مجلس، در حالی که حمل و نقل هوایی از ارکان مهم در نگهداری اقتصادی هر کشور است، امروزه نه تنها این مهم از سبد گردشگری برای مردم کشورمان حذف شده، حتی در هزینه کرد خانوار هم جایگاه خود را از دست داده است، چرا باید حمل و نقل هوایی که از سوخت یارانه ای دولت استفاده می‌کند و همه زیرساخت‌های آن توسط دولت فراهم شده، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از قیمت بیشتری برخوردار باشد؟ از وزارت راه می‌خواهم نسبت به کنترل قیمت ها تدابیری بیاندیشد و برای ورود بخش خصوصی به این حوزه تصمیمات قاطع و مشخص اتخاذ کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین،سرعین در مجلس شورای اسلامی در پایان مطرح کرد: از مدیرعامل بانک صادرات کشور بابت حمایت بی‌دریغ از صنایع موجود در استان اردبیل قدردانم؛ از مدیرعامل شهرهای جدید کشور نیز به خاطر توجه ویژه به استان اردبیل و تشکر و قدردانی دارم و از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به خاطر ارج نهادن به پیشکسوتان میراث فرهنگی و گردشگری کشور قدردانی می‌کنم. باغ دل شاد است ماوای موذن زاده ها/ نینوا پیچیده یعنی در نوای اردبیل، دوستان ایران ما امروز اگر ایران شده است/ هست در آن در حقیقت ردپای اردبیل./

