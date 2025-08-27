واحدهای تولیدی در حال ورشکستگی هستند

به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، ضمن تبریک ایام ربیع و میلاد حضرت نبی اکرم (ص) و هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی، باهنر و شهید آیت الله رئیسی و تسلیت فقدان استاد فرشچیان گفت: استاد فرشچیان هنرمندی ناآور و از دیار نصف جهان بود، ایشان هنر متعد عبادت می‌دانست و با رها شدن از قید مادیت، نور عالم معنا را بر بوم نقاشی می‌افکند و پیوند میان زیبایی، ایمان انسانیت در آثارش ایجاد می‌کند. ایشان روضه‌خوان ابی‌عبدالله بود و شاهکار عصر عاشورای او روضه مجسم بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به انتخاب شعار سال با نام سرمایه‌گذاری برای تولید ادامه داد: نزدیک ۷۰۰ صفحه و ۱۰ عنوان قانون برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد؛ از قانون توسعه هفتم و احکام دائمی گرفته تا قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی، رفع موانع تولید رقابت پذیر، بهبود مستمر محیط کسب و کار، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.

وی با انتقاد ازعدم اجرای قوانین خواستار ورود مجلس از جنبه نظارتی شد و بیان کرد: مسائل روزمره نباید موجب غفلت از تأکید رهبری معظم انقلاب در مسئله مورد تأکید در نامگذاری شعار سال شود.

طغیانی ناامیدی و ناترازی را از موانع رسیدن به اهداف در حوزه اقتصادی دانست و ادامه داد: ناامیدی از مهمترین مشکلات در حوزه اقتصادی است که با آن دست به گریبانیم؛ مکانیزم ماشه و سایر تهدیدات در حوزه تحریم اثرگذاری خود را از دست داده چرا که دیگر چیزی به ما اضافه نمی‌کند و صرفا اثر روانی خواهد داشت و موجب ناامیدی و تغییرات انتظارات و افزایش فشار به اقتصاد کشور می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بر تبیین درست مسائل از سوی دولت تأکید کرد و افزود: رهبری بارها تأکید داشتند که مسائل را به شیوه صحیح برای مردم تبیین کنید و همچنین تدابیر خودتان را نیز بیان کنید. به عنوان مثال در حوزه ناترازی‌ها از جمله انرژی تبیین کنید که مشکل به چه نحو مشکل به وجود آمده و تدابیر خود را نیز بیان کنید اما متأسفانه مسئله تبیین وجود ندارد.

وی با بیان اینکه امروز باید سیاست‌های پولی متناسب با شرایط حاضر اصلاح شود، اضافه کرد: بنده خود معتقد به سیاست‌های انقباضی پولی در راستای مهار تورم بودم اما پس از جنگ نمی‌توان سیاست‌های گذشته را ادامه دهیم؛ وضعیت واحدهای تولیدی نگران کننده و در حال ورشکستگی هستند از این رو باید به آن‌ها کمک شود اما عده‌ای جاهل در فضای مجازی این مسئله را دال بر دوگانگی در نظرات می‌دانند در حالی که اصلا این مسئله نیست چرا که سیاست‌گذاری متناسب با شرایط و زمان انجام می‌شود بنابراین ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته الزامی است ولو اینکه آثار تورمی هم در پی داشته باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در موضوع سوخت نیز گفت: گزارش مرکز پژوهش‌ها از واردات قریب به ۷ میلیارد دلار سوخت به کشور دارد که ۳.۵ میلیون دلار به شکل مستقیم و ۳.۵ میلیارد آن نیز به شکل تهاتر میعانات است که در شرایطی که کشور دارای مشکلات بسیار است از دست رفتن این میزان ارز برای واردات سوخت جای تعجب دارد از این رو شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی سوخت در اسرع وقت و بر اساس احکام برنامه هفتم ضروری است تا متکفل ساماندهی مصرف برق، گاز و سوخت باشد تا از این طریق موجب ساماندهی به وضعیت فعلی شود.

طغیانی در خصوص فضای مجازی نیز بیان کرد: مسائل این حوزه اغلب در قالب دریچه اخبار، شایعات، فساد، بی‌بندی و باری و… دیده می‌شد اما مسئله رویافروشی، کلاهبرداری و ترویج عرفان‌های کاذب و دروغ بستن به دین نیز به آن اضافه شده است، شخصی ۷۷ میلیون یه دفترچه را برای رنگ کردن به مردم می‌فروشد یا همایش‌های چند هزار نفری با ورودی‌های میلیونی برگزار می‌کند؛ آیا وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه مسئول این فضا است؟ چه کسی متکفل برخورد با این فضا است.

