مردم مرزنشین هیچ درآمدی از مرز رازی ندارند

به گزارش ایلنا، عادل نجف زاده در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود فیلمی با موضوع مشکلات پایانه مرزی رازی خوی را پخش کرد و در این خصوص گفت: مرز زمینی رازی خوی به عنوان پرترددترین مرز زمینی کشور با 6 هزار نفر تردد است که به خاطر نبود عزم جدی دولت در وزارتخانه‌های راه و کشور و اقتصاد موجبات آزار و اذیت مردم ایران را فراهم کرده است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص در تذکری خطاب به وزیر راه با بیان اینکه علیرغم تصویب طرح جامع پایانه مرز رازی در وزارت راه و شهرسازی، زیرساخت‌های این پایانه هنوز تکمیل نشده، گفت: با گذشت 2.5 سال از افتتاح پایانه، هنوز عزمی در وزارتخانه برای ساخت پس‌کرانه و افتتاح پارکینگ دیده نمی‌شود.

وی در ادامه در تذکری در این خصوص خطاب به وزیر اقتصاد بیان داشت: گمرک ایران با عدم تکمیل و بروزرسانی امکانات مرزی در حوزه گمرکی مثل نبود چارت سازمانی مصوب و نیروی انسانی کافی و عدم وجود ایکس ری ترانزیتی و مسافری به‌روز، عملا موجبات آزار مردم و اقتصادی نشدن مرز را فراهم کرده است.

نجف زاده همچنین انتصابات مدیران غیربومی و غیرساکن را باعث افزایش مشکلات غیرقابل حل عنوان کرد و افزود: علیرغم تعبیه 12 گیت گذرنامه برای ورود و خروج مردم و مسافران، تنها 4 گیت فعال بوده که جوابگوی ترددها نیست. فراجا نیز عزمی در فعال‌سازی گیت‌ها ندارد و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مرز در برابر ترکیه به دلیل اعتراضات دائمی مردم در آسیب جدی است.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در تذکری خطاب به وزیر کشور با انتقاد از عدم توجه به راه اندازی بازارچه مرزی در پایانه مرزی رازی خاطرنشان کرد: مردم مرزنشین هیچ درآمدی از این مرز ندارند لذا ضمن تشکر ویژه از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که طی چند روز گذشته در مرز رازی حضور یافته و وضعیت اسفبار مرز را مشاهده کردند، از ریاست مجلس می‌خواهم به کمیسیون‌های تخصصی عمران، اقتصادی و امور داخلی کشور دستور داده شود تا با نگاه نظارتی از وزرای راه، اقتصاد و کشور دعوت کنند در منطقه حضور یابند تا مشکلات مردم رفع شود در غیر این صورت از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود استفاده می‌کنیم.

