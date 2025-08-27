ابراهیمپور در تذکر شفاهی:
دولت هر چه سریعتر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را حل کند
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس، ضمن تبریک موفقیت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، تأکید کرد: امروز مهمترین چالش کشور شکاف فناورانه است و مجلس باید موتور محرک تحول علمی و فناوری ملی باشد، در عین حال مردم انتظار دارند مجلس به معیشت، اشتغال جوانان و رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار توجه ویژه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیمپور نورآبادی نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در جلسه علنی روز چهارشنبه (۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: موفقیت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان و درخشش پیام احمدی، اهورا بریری و محمدهادی سعیدی با هدایت مربی دلسوز بابک ولیمحمدی را به مردم ایران، خوزستان قهرمان و منگشتنشینان تبریک عرض میکنم.
وی با اشاره به تهدیدات آمریکا و اروپا اظهار داشت: این کشورها با مکانیزم ماشه نشان دادند هدفشان مذاکره عادلانه نیست بلکه به زانو درآوردن ایران مستقل است؛ اما هیچ قدرتی قادر به شکست این ملت نخواهد بود.
ابراهیمپور نورآبادی افزود: باید صادقانه بگویم مشکل اصلی کشور نفوذ و جاسوسی نیست، بلکه ضعف عمیق فناوری است؛ اگر در حوزه هوش مصنوعی، ماهواره و صنایع راهبردی عقب بمانیم هیچ قدرتی ما را نجات نخواهد داد. همانطور که حتی چین و روسیه نیز در شرایط سخت فناوری را از ما دریغ کردند، روشن است که مجلس باید پرچمدار جهش علمی و موتور محرک تحول باشد.
وی ادامه داد: مردم انتظار دارند مجلس به جای شعار، به سفرههای آنان فکر کند. چرا باید بهترین جوانان کشور بهصورت شرکتی با حقوق ناعادلانه کار کنند؟ چرا بازنشستگان برخی دستگاهها چندین نوع حقوق دریافت میکنند؟ چرا نیروهای نهضتی، حقالتدریس، سرباز معلمان و معلمان قرآنی که سالها بار تعلیم و تربیت را به دوش کشیدهاند تعیین تکلیف نمیشوند اما افراد جدید استخدام میشوند؟
نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون محرومیت و بیکاری جوانان در مناطق دارای منابع طبیعی ارزشمند همچون منگشت را حقیقتی تلخ دانست و گفت: امنیت پایدار تنها با اقدام تأمینی برقرار نمیشود؛ بلکه نیازمند اشتغال جوانان، سرمایهگذاری در زیرساختها، رسیدگی به کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز زمان آن رسیده که به منگشت با نگاه ملی نگریسته شود؛ زیرا منگشت بخشی از امنیت ملی ایران است و باید عقبماندگیهای تاریخی آن با جهاد ملی رفع گردد.
حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در راستای این تذکر شفاهی گفت: مجلس در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مصوبه دارد و دولت هرچه زودتر باید این موضوع را تعیین تکلیف و مشکل صدها هزار نفر جوان را حل کند.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش با توجه به نزدیکی به مهرماه نیروهای طرح امین، نهضتی و پیش دبستانی را با برگزاری نشستی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی تعیین تکلیف کند.