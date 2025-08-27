خبرگزاری کار ایران
رفیعی در تذکر شفاهی تأکید کرد:

مردم نباید تاوان بی‌برنامگی وزارت نیرو را بدهند

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از راهکارهای وزارت نیرو برای حل ناترازی آب و برق، گفت: مصرف کنندگان غیرمجاز انرژی باید مجازات شوند.

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در تذکری خطاب به وزیر نیرو درباره ناترازی آب و برق گفت: وزارت نیرو هیچ برنامه شفافی برای حل این مشکل ندارد و صرفا استناد کردن به یک تک راهکار که ممکن است اشکالاتی داشته باشد برای سال آینده کافی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: وضعیت انبارهای وزارت نیرو برای تأمین تجهیزات جهت اورهال و افزایش راندمان برق ناکافی است و مردم نباید تاوان این بی‌برنامگی را بدهند.

وی در ادامه با انتقاد از ناترازی آب در تهران عنوان کرد: راهکار استفاه از پمپ نه تنها مشکل آب را برطرف نمی‌کند بلکه مصرف برق را نیز افزایش می‌دهد لذا با این راهکار نمی‌توان مدیریت کرد و راهکار اصلی برخورد قاطع با مصرف کنندگان غیرمجاز برق و آب است به ویژه که برای این موضوع قانون مجازاتی در مجلس تصویب شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مردم نباید تاوان استفاده زیاد برخی مشترکان و ماینرها از انرژی را بدهند همچنین باغ‌ها و منازلی اطراف تهران هستند که مصرف بالایی دارند و باید با آن‌ها برخورد قانونی شود.

انتهای پیام/
