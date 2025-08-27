خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در دیوان محاسبات کشور

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در دیوان محاسبات کشور
کد خبر : 1678689
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات گزارش بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی و شبه دولتی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، طبق بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده طی سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲ درصد سود ده (۱۷۸ شرکت)، ۴۰ درصد زیان‌ده (۱۳۸ شرکت) و مابقی سربه‌سر یا در حال تصفیه بوده‌اند.

در میان ۱۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی مشمول نیز ۶۶ درصد سود ده (۸۶۲ شرکت)، ۲۹ درصد زیان‌ده (۳۷۰ شرکت) و سایر شرکت‌ها در حال تصفیه یا پیش از مرحله بهره‌برداری گزارش شده‌اند.

همچنین عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ منجر به تحمیل زیان خالص ۹۵ هزار و ۹۶۶ میلیاردتومان شده است.

دیوان محاسبات بر لزوم تعیین قیمت تمام‌شده در شرکت‌های دولتی، تأمین سهم دولت در قیمت‌های تکلیفی جهت امکان ارزیابی عملکردها، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی تأکید دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور