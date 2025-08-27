به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، بامداد امروز رزمندگان قرارگاه قدس با همکاری سربازان گمنام امام‌زمان( عج )طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان با عوامل گروهک های تروریستی درگیر شدند.