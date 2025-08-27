قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه خبر داد؛
هلاکت و دستگیری تعدادی از عوامل گروهکهای تروریستی در سیستان و بلوچستان
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هلاکت و دستگیری تعدادی از تروریست ها طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، بامداد امروز رزمندگان قرارگاه قدس با همکاری سربازان گمنام امامزمان( عج )طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان با عوامل گروهک های تروریستی درگیر شدند.
در این درگیریها ۱۳ تروریست به هلاکت رسیده و تعدادی دستگیر شدند.
اخبار تکمیلی و نتایج بیشتر عملیات ها در ادامه خواهد آمد.