یوسفی در تذکر شفاهی:
سوءمدیریت در صنعت آب و برق به بحران تبدیل شده است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوءمدیریت در صنعت آب و برق به بحران تبدیل شده است، از هیات رئیسه خواست تا جهت بررسی طرح سوال از وزیر در جلسات هفته آتی صحن برنامه ریزی شود.
به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دولت، گفت: ایام هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و آیت الله رئیسی را گرامی می داریم و آرزوی توفیق برای دولتمردان داریم، رهبری حجت را تمام کرده اند به جهت تلاش هایی که باید صورت گیرد و مجلس نیز نشان داده است به جهت موفقیت دولت، همکاری لازم را دارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور و اعضای کابینه و مسئولان اجرایی داریم البته این بدان معنا نیست که مجلس نباید در تذکرات برای اصلاح امور قدم بردارد.
وی یادآور شد: همانطور که صبح نیز خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که از تلاش های وی نیز تشکر می کنم، مطرح کردم گلایه مردم در رابطه با وضعیت صنعت آب و برق به حق است چرا که امروز سوءمدیریت در این حوزه به بحران تبدیل شده است.
یوسفی تاکید کرد: امیدواریم طرح سوال از وزیر نیرو که ارائه دادیم در دستورکار صحن قرار گیرد و برای پاسخگویی این وزارتخانه در جلسات هفته آینده صحن برنامه ریزی شود.