سوءمدیریت در صنعت آب و برق به بحران تبدیل شده است

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دولت، گفت: ایام هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و آیت الله رئیسی را گرامی می داریم و آرزوی توفیق برای دولتمردان داریم، رهبری حجت را تمام کرده اند به جهت تلاش هایی که باید صورت گیرد و مجلس نیز نشان داده است به جهت موفقیت دولت، همکاری لازم را دارد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور و اعضای کابینه و مسئولان اجرایی داریم البته این بدان معنا نیست که مجلس نباید در تذکرات برای اصلاح امور قدم بردارد.

وی یادآور شد: همانطور که صبح نیز خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که از تلاش های وی نیز تشکر می کنم، مطرح کردم گلایه مردم در رابطه با وضعیت صنعت آب و برق به حق است چرا که امروز سوءمدیریت در این حوزه به بحران تبدیل شده است.

یوسفی تاکید کرد: امیدواریم طرح سوال از وزیر نیرو که ارائه دادیم در دستورکار صحن قرار گیرد و برای پاسخگویی این وزارتخانه در جلسات هفته آینده صحن برنامه ریزی شود.

انتهای پیام/