به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به بررسی ماده 14 پرداختند و آن را با 195 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 14 آمده است؛ به منظور ساماندهی، حفظ هویت ایرانی- اسلامی، دفاع از حقوق و جلب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، خط مشی گذاری، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت امور ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رئیس‌ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران امورخارجه، دادگستری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه ، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود.

در تبصره این ماده آمده؛ وزیر امورخارجه دبیر و جانشین رئیس شورای یادشده بوده و محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت امورخارجه است.

در ادامه این نشست نمایندگان به بررسی ماده 15 این لایحه پرداختند و آن را با 203 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 15 این لایحه آمده؛ به منظور ایجاد شبکه پایدار از متخصصان، نخبگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر ایرانی داخل و خارج کشور، توسعه بین المللی و صادرات شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج کشور در طرح های دانش بنیان ایرانی داخل یا خارج کشور با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه اقدام کند.

به گزارش خانه ملت، ماده 16 به عنوان ماده پایانی این لایحه در ادامه دستور کار نمایندگان قرار داشت که آنها با 207 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

در ماده 16 لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور آمده؛ دولت مکلف است به منظور افزایش مشارکت و تعامل دانشگاه ها، از جمله مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و نهادهای غیردولتی داخلی با متخصصان ایرانی مقیم خارج، مشوق هایی در قالب طرح های مشترک تعیین کند.

در تبصره این ماده از لایحه آمده است؛ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح و امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

