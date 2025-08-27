قالیباف در پاسخ به تذکر مالک شریعتی:
گزارش عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم تا پایان شهریور ماه تقدیم مجلس میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش عملکرد دولت از نحوه اجرای برنامه هفتم و پیش بینیهای بودجهای منطبق بر این سند تا پایان شهریور ماه تقدیم مجلس میشود و دولت و مجلس برنامه تحقق ماده 118 برنامه مصمم هستند.
به گزارش ایلنا، مالک شریعتی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ناظر بر آییننامه داخلی مجلس و برنامه هفتم پیشرفت گفت: براساس مواد 236 تا 239 آییننامه داخلی مجلس باید رئیس جمهور و وزرا هر سال در سالگرد رأی اعتماد گزارشی از عملکرد خود ارائه و برنامههای سال بعد را تشریح کنند تا در کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشها این گزارشها بررسی و جمعبندی عملکرد وزرا در کمیسیونهای تخصصی در صحن مجلس مطرح شده و صحن در مورد آن تصمیم بگیرد و این مسیر کارشناسی است که آییننامه پیش بینی کرده است.
وی افزود: همچنین براساس ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریور ماه گزارش عملکرد اجرایی قانون برنامه را مشتمل بر عملکرد سال قبل و برنامه سال آتی ارائه کند و به نظر میرسد مناسب است رئیس محترم مجلس برای تحقق این تکلیف آییننامه و قانون برنامه دولت اقدامات لازم را انجام دهد و با توجه به اینکه رئیس جمهور به درستی اعلام کردند برنامه دولت همان برنامه هفتم است لازم است، این گزارشات به مجلس تقدیم شود و به نظرم خوب است در این دوره مجلس به این سنت حسنه توجه شود تا براساس شاخصهایی که مجلس تبیین میکند به وزرا اعلام شود تا گزارشهای خود را به مجلس ارائه کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای تحقق این بند قانونی اگر لازم باشد جلسهای فوق العاده در شهریور ماه برگزار شود جا دارد این اتفاق رخ دهد تا گزارش سالانه دولت و وزرای محترم به مجلس ارائه شود تا یک کار کارشناسی برای تقویت دولت و کمک به دولت به دور از حاشیههای انجام شود.
در پاسخ به این تذکر دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از فرصتهای خوب برنامه هفتم پیشرفت ماده 118 این قانون است که در آن یک شورای راهبردی از بعد اجرای و مالی با حضور نظرانی از همه دستگاهها با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان برنامه و با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی شده است و حتما باید تا شهریور ماه هم گزارش عملکرد و هم پیشنهادات بودجهای برای سال آینده منطبق با برنامه تقدیم مجلس شود.
وی ادامه داد: هماهنگیهای لازم برای این گزارش بین مجلس و دولت انجام شده است و معاونت نظارت نیز اقدامات خوبی انجام داده و چارچوب ها هماهنگ شده است و همانطور که در تبصره 2 ماده 118 نیز آمده است، این گزارش به صورت ماده "چهل یکی" مانند طرح و لایحه وارد مجلس میشود و این گزارش به کمیسیونها ارجاع داده میشود و در نهایت جمعبندی آن در کمیسیون بودجه انجام میشود و به صحن مجلس تقدیم میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کار طبق روال باید انجام شود و من طی روزهای اخیر دو جلسه مفصل در مورد این موضوع داشتم و انشاالله تا پیش از پایان شهریور ماه این گزارش تقدیم مجلس خواهد شد که این کار یکی از اقدامات دقیقی و خوبی است تا ما بتوانیم بودجه را توام با برنامه و براساس ماده 119 که تاکید شده است پیوستهای بودجهای باید به مجلس بیاید تا مغایرت اصل 75 نداشته باشد این کار انجام خواهد شد.