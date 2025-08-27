سعیدی در تذکر شفاهی:
وزارت کشاورزی مطالبات کشاورزان جنوب کرمان را پرداخت کند
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به دولت از عدم پایبندی برخی وزرا از جمله وزارت جهاد کشاورزی به تعهدات خود انتقاد کرد و خواستار اجرای کامل وعدههای داده شده به کشاورزان جنوب استان کرمان شد.
به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با اخطاری بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی گفت: قوانینی که در مجلس به تصویب میرسد باید توسط دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط به مرحله اجرا برسد، اما متأسفانه برخی وزرا به تعهدات خود پایبند نبوده و پاسخگو نیستند.
وی با اشاره به مشکلات کشاورزان جنوب کرمان افزود: در یکی از نطقهایم در مجلس پیرامون وضعیت کشاورزی در این منطقه توضیح دادم و همگی شاهد مشکلات موجود بودید. با این حال، بیش از سه ماه از خرید محصولات کشاورزان جنوب استان میگذرد و هنوز مطالبات آنها پرداخت نشده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای دستورات وزیر اهتمام داشته باشد تا مجموعه زیرمجموعه وزارتخانه، تعهدات خود به کشاورزان را عملی کنند. انتظار میرود هرچه سریعتر وعدههای داده شده در خصوص پرداخت مطالبات عملیاتی شود.