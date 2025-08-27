وزارت کشاورزی مطالبات کشاورزان جنوب کرمان را پرداخت کند

به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با اخطاری بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی گفت: قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد باید توسط دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط به مرحله اجرا برسد، اما متأسفانه برخی وزرا به تعهدات خود پایبند نبوده و پاسخگو نیستند.