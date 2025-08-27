خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سعیدی در تذکر شفاهی:

وزارت کشاورزی مطالبات کشاورزان جنوب کرمان را پرداخت کند

وزارت کشاورزی مطالبات کشاورزان جنوب کرمان را پرداخت کند
کد خبر : 1678617
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به دولت از عدم پایبندی برخی وزرا از جمله وزارت جهاد کشاورزی به تعهدات خود انتقاد کرد و خواستار اجرای کامل وعده‌های داده شده به کشاورزان جنوب استان کرمان شد.

به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با اخطاری بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی گفت: قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد باید توسط دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط به مرحله اجرا برسد، اما متأسفانه برخی وزرا به تعهدات خود پایبند نبوده و پاسخگو نیستند.

وی با اشاره به مشکلات کشاورزان جنوب کرمان افزود: در یکی از نطق‌هایم در مجلس پیرامون وضعیت کشاورزی در این منطقه توضیح دادم و همگی شاهد مشکلات موجود بودید. با این حال، بیش از سه ماه از خرید محصولات کشاورزان جنوب استان می‌گذرد و هنوز مطالبات آنها پرداخت نشده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای دستورات وزیر اهتمام داشته باشد تا مجموعه زیرمجموعه وزارتخانه، تعهدات خود به کشاورزان را عملی کنند. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر وعده‌های داده شده در خصوص پرداخت مطالبات عملیاتی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور