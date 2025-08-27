خبرگزاری کار ایران
نقدعلی در صحن علنی:

مصوبه مجلس برای حضور بازرسان آژانس انرژی اتمی در کشور باید رعایت شود

کد خبر : 1678613
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مصوبه مجلس برای حضور بازرسان آژانس انرژی اتمی در کشور باید رعایت شود، گفت: هم اکنون این سوال مطرح است که آیا برای حضور امروز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور این شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان هسته‌ای با تایید شورای عالی امنیت ملی تایید شده است؟ آیا جهان و سازمان انرژی هسته ای، حقوق ذاتی ایران را رعایت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: ما یک قانونی در مجلس تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق در می‌آید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تامین شود و تایید این مطلب هم با گزارش سازمان انرژی هسته‌ای و شورای عالی امنیت ملی است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و در شرایطی به مجازات درجه 6 محکوم می‌شود که مجازات شدیدتر از آن وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون این سوال مطرح است که آیا برای حضور امروز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور این شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان هسته‌ای با تایید شورای عالی امنیت ملی تایید شده است؟ آیا جهان و سازمان انرژی هسته ای، حقوق ذاتی ایران را رعایت کرده‌اند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی گفت: این موضوع رعایت شده است.

انتهای پیام/
