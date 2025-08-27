نشست علنی مجلس آغاز شد

به گزارش ایلنا، نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 6 و 53 دقیقه با حضور 199 نفر از نمایندگان و به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

انتهای پیام/